Les (optimistes) prédictions de Bill Gates pour 2024 : IA, changement climatique, vaccins et plus encore

Le cofondateur de Microsoft estime que l’intelligence artificielle sera l’ingrédient qui accélérera les découvertes en 2024, notamment dans les domaines de la médecine et de l’énergie nucléaire.

Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, a réfléchi dans son blog sur la prochaine année

Bill Gates, qui il y a quelques semaines s’est dit favorable à la réduction de la semaine de travail à trois jours, ose réfléchir dans son blog sur ce qui va se passer l’année prochaine. Nous passons en revue les prévisions pour 2024 du cofondateur de Microsoft, qui a toujours été convaincu que l’innovation est la clé du progrès.

Selon Gates, l’IA stimulera des découvertes comme jamais auparavant

Dans le dernier article publié par Bill Gates sur son blog personnel, appelé Gates Notes, l’entrepreneur dresse le bilan de ce que l’année 2023 a représenté pour lui, tant sur le plan personnel que sur le plan des avancées technologiques. Gates affirme avoir toujours fermement cru au pouvoir de l’innovation pour rendre la société plus égalitaire, et estime que l’IA peut y contribuer.

Selon lui, 2023 a marqué le début d’une nouvelle ère grâce à l’intelligence artificielle, mais 2024 sera le début de sa consécration. Il explique notamment qu’aujourd’hui, nous avons une meilleure certitude quant aux tâches qu’une IA seule peut accomplir et celles où elle ne peut agir que comme support.

D’après Gates, nous sommes dans une phase de transition, et c’est pourquoi beaucoup de gens n’ont pas encore découvert comment tirer pleinement parti de l’IA, lui y compris. Cependant, il estime qu’à l’horizon de cinq ans, voire d’une décennie, nous bénéficierons de grandes améliorations dans le domaine de l’éducation, du travail et de la santé.

En ce qui concerne le domaine de la santé, le cofondateur de la Fondation Gates estime que l’un des plus grands impacts se fera sentir dans la création de nouveaux médicaments. La raison ? Les outils d’intelligence artificielle sont capables d’accélérer le rythme de nouvelles découvertes comme nous ne l’avions jamais vu auparavant, assurant qu’il existe déjà plusieurs entreprises travaillant sur des médicaments contre le cancer grâce à cette technologie.

D’autre part, il a de grands espoirs que les innovations contribuent à aider les plus affectés par le changement climatique, citant notamment les agriculteurs vivant près de l’équateur. L’énergie éolienne et solaire reste une part essentielle de l’avenir, mais Gates prédit que l’énergie nucléaire jouera un rôle fondamental à partir de 2024, une technologie qui a été bloquée pendant des décennies à cause de catastrophes telles que celle de Tchernobyl.

Le cofondateur de Microsoft est un expert en matière de prédictions, et il y a deux semaines, il s’est également aventuré à donner son avis sur l’impact de la conduite autonome dans nos vies. Malgré les avancées, le milliardaire prévient également que nous ne sommes pas prêts à affronter la prochaine pandémie, ce qu’il avait déjà prédit en 2015.