L’Allemagne recouvrir les mines abandonnées avec des panneaux solaires

Nous connaissons différentes façons (plus ou moins inusitées) de « placer » des panneaux solaires dans des routes, des murs, des toits improvisés, des balcons, et bien d’autres. L’idée est claire: collecter de l’énergie pour la transformer en électricité, à partir d’une source renouvelable et donc plus durable.

Ainsi, face à des terrains qui étaient autrefois utilisés pour l’exploitation minière, l’Allemagne a décidé de « faire d’une pierre deux coups »: installer des panneaux solaires photovoltaïques, qui aideront le pays à aller vers un modèle énergétique plus durable et respectueux de l’environnement.

L’Allemagne recouvre les mines avec des panneaux solaires

Trina Solarte et GP Joule ont mis en place un système photovoltaïque de 170 MW, à Klettwitz, en Brandebourg, l’année dernière. Après une première section de 90 MW, ils ont ajouté une deuxième de 163 000 modules bifaciaux, d’une puissance totale de 80 MW. Dans la première phase, environ 183 000 avaient déjà été utilisés.

Le parc Lusatia, dont la puissance totale est de 300 MW, fait également partie de cette installation et sera l’un des plus grands systèmes photovoltaïques en open space en Allemagne.

Les deux entreprises espèrent que le système produira 173 000 MW/h par an et économisera 57 000 tonnes de CO2.

Des projets efficaces comme celui-ci, à Klettwitz, sont novateurs pour la transition énergétique et la protection du climat.

A déclaré Meik Gessner, directeur général de GP Joule, soulignant l’importance de la centrale de Lusatia, de 300 MW, en tant que l’une des plus grandes centrales photovoltaïques indépendantes d’Allemagne et « un élément essentiel du changement structurel » dans la région.

Une partie de l’énergie solaire du parc énergétique de Lusatia sera utilisée pour produire de l’hydrogène. En effet, au début de l’année prochaine, les responsables prévoient de commencer à développer une station-service pour alimenter les voitures, les camions et les bus.