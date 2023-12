Stationner un SUV à Paris coutera ce prix par heure !

La municipalité de Paris a entrepris une série d’actions « drastiques » visant à réduire la pollution dans la capitale. La Municipalité souhaite imposer des tarifs de stationnement élevés aux propriétaires de SUV, comme nous l’avons mentionné ici. Les tarifs peuvent atteindre 18 euros par heure.

Les conseillers parisiens ont approuvé en juin 2023 une mesure visant à augmenter considérablement le prix du stationnement pour les SUV. Frédéric Badina-Serpette, conseiller du parti écologiste EELV à l’origine de cette mesure, a déclaré : « Nous aimerions que la ville de Paris modifie le prix du stationnement payant pour le rendre progressif en fonction du poids et de la taille des véhicules ».

Selon les informations disponibles, le nombre de SUV dans la ville a augmenté de 60 % au cours des quatre dernières années et représente désormais 15 % des 1,15 million de véhicules particuliers stationnés à Paris chaque nuit.

Dans un communiqué de la Mairie de Paris, on peut lire que…

Le vote du 4 février 2024 est un message clair adressé aux constructeurs automobiles. Leur course lucrative pour vendre des voitures plus grandes, plus consommatrices de carburant et plus chères est une menace pour la transition écologique