Tesla savait que des pièces défectueuses étaient utilisées, mais a continué à accuser les conducteurs de leurs voitures électriques.

Tesla a caché ce qu’elle ne devrait pas

Au fil des ans, il est clair que les voitures Tesla ont des problèmes de construction. Les pièces utilisées ne respectent pas toujours les normes de qualité attendues, ce qui est souvent évident dans les problèmes signalés par les conducteurs et les clients.

Pour confirmer cette situation, une fois de plus, une publication de Reuters résultant d’une enquête. Les rapports de problèmes se succèdent et montrent que dans de nombreuses situations, malgré la connaissance de ces problèmes, Tesla refuse d’admettre les problèmes et blâme les conducteurs et les situations externes à sa responsabilité. Il est généralement presque impossible que ces conducteurs soient responsables.

La faute est toujours imputée aux conducteurs

Dans cette enquête, de nombreux cas sont rapportés où les problèmes survenus sont attribués à des situations que la marque identifie comme ayant été provoquées par les utilisateurs. Il y a même des histoires signalées de voitures présentant des problèmes après seulement 24 heures, et d’autres qui ont connu des problèmes au fil des années, imputant même une visite à un lavage automatique.

La grande majorité de ces situations sont bien localisées et identifiées, les problèmes étant généralement liés à la suspension et à la direction des voitures électriques. Dans la plupart des cas, Tesla a attribué la responsabilité des fréquentes défaillances de plusieurs pièces aux propriétaires de voitures, prétendant qu’ils avaient mal utilisé les véhicules.

Les voitures électriques ont besoin d’améliorations qui ne sont pas à la hauteur

En plus de ces situations, l’enquête de Reuters rapporte également des positions commerciales très étranges. Elle souligne que la marque ne rappelle pas les pièces identifiées comme problématiques. Ce n’est qu’en Chine, sous la pression des autorités, que ces situations se produisent. Tant en Europe qu’aux États-Unis, Tesla parvient à justifier auprès des régulateurs les problèmes, en les attribuant une fois de plus aux conducteurs.

Toutes ces situations révélées montrent clairement que Tesla semble ignorer un problème qu’elle a clairement entre les mains. Les pièces de ses voitures électriques présentent des problèmes de qualité et doivent parfois être remplacées. Cependant, il ne faut pas blâmer les conducteurs et se décharger aussi clairement et rapidement de ses responsabilités.