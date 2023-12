Les familles économiseraient beaucoup d’argent si elles utilisaient des véhicules électriques pour alimenter leurs maisons

En utilisant la recharge bidirectionnelle, les ménages pourraient alimenter leurs voitures lorsque les coûts de l’électricité sont moins élevés et l’utiliser pour alimenter leurs maisons pendant les heures de pointe, lorsque les prix sont plus élevés.

Au Royaume-Unis, le coût moyen d’un véhicule électrique est de 50 000 livres sterling, avec l’un des moins chers, prenant en charge la recharge V2H (« Vehicle-to-Home »), étant la Nissan Leaf de 39 kWh, qui coûte environ 29 000 livres sterling.

Bien qu’il ne soit disponible que pour certains véhicules électriques, car tous ne prennent pas en charge le V2H, le département de la Sécurité de l’énergie et de la neutralité carbone a déclaré que certains propriétaires de voitures électriques pourraient en réalité économiser « des centaines de livres » sur leurs factures d’énergie en utilisant l’électricité stockée dans les batteries pour alimenter leurs maisons.

Le Royaume-Unis veut mettre en place le support V2H sur plus de véhicules électriques

Selon une étude de ZapMap, une application de bornes de recharge pour les voitures électriques, il y a environ 950 000 voitures entièrement électriques et 50 000 fourgonnettes électriques sur les routes du Royaume-Unis.

Étant donné que tous les modèles ne prennent pas en charge le V2H, le gouvernement britannique alloue une partie de 4,8 millions de livres sterling à quatre projets pour développer et mettre en œuvre la technologie V2X (« Vehicle-to-Everything »). Cela pourrait permettre aux familles et aux entreprises de vendre de l’électricité de leurs véhicules au réseau.

Nous continuons à soutenir les conducteurs et ce développement innovant est la prochaine étape de notre technologie de charge, qui profitera à de nombreuses familles dans tout le pays.

a déclaré Anthony Browne, ministre des Transports, de la Technologie et de la Décarbonisation, rappelant que « ce gouvernement a déjà dépensé plus de 2 milliards de livres sterling dans la transition vers les voitures électriques » et que le réseau de recharge se développe rapidement, « avec 44% de points de recharge publics en plus par rapport à l’année dernière ».

C’est exactement le genre d’ingéniosité et de créativité qui fait du Royaume-Unis l’une des nations les plus innovantes du monde. En soutenant cette technologie, nous pourrions économiser des centaines de livres sterling par an pour les familles, tout en soutenant l’emploi, l’investissement et la croissance.

a partagé Amanda Solloway, ministre de l’Accessibilité et des Compétences du Royaume-Unis, admettant que la possibilité pour les familles d’utiliser leurs voitures électriques pour alimenter leurs maisons est « incroyablement excitante ».