Installer des écrans avec Android Auto dans votre voiture, c’est légal ?

La technologie fait partie de nos véhicules ! Cependant, les voitures plus anciennes ne prennent pas en charge certaines plates-formes qui sont apparues. Est-il légal au Portugal d’avoir un écran avec Android Auto installé dans votre voiture ?

Il est légal d’utiliser un écran avec Android Auto mais…

Votre voiture ne prend pas en charge Android Auto ? Pas de problème du point de vue technologique car vous pouvez toujours acheter un équipement à installer. Cela peut être une tablette, un smartphone ou un écran avec Android Auto.

En Portugal, l’installation de l’écran est légale, cependant, selon l’Article 84 – Interdiction d’utilisation de certains appareils du Code de la Route.

Il est interdit au conducteur, pendant la conduite du véhicule, d’utiliser ou de manipuler de manière continue tout type d’équipement ou d’appareil susceptible de nuire à la conduite, notamment les écouteurs et les appareils radiotéléphoniques ; Sont exclus du paragraphe précédent : Les appareils dotés d’un seul écouteur ou d’un microphone avec un système mains-libres, dont l’utilisation ne nécessite pas de manipulation continue ; Les appareils utilisés lors de l’enseignement de la conduite et de le test correspondant, dans les termes fixés par règlement. Il est interdit d’installer et d’utiliser tout appareil, dispositif ou produit susceptible de révéler la présence ou de perturber le fonctionnement des instruments destinés à la détection ou à l’enregistrement des infractions.

En résumé, l’appareil ne doit pas être tenu dans les mains et, quel que soit le type d’appareil, il ne doit pas être utilisé pendant la conduite. L’installation de ce type de système ne doit pas non plus obstruer la vision.