Les conducteurs de véhicules Tesla ont-ils finalement le taux d’accidents le plus élevé ?

Quand on parle de la marque Tesla, une des choses que l’on sait généralement, c’est qu’elle fait partie des véhicules les plus sûrs du secteur automobile. Cependant, d’un autre côté, une étude vient maintenant révéler que les conducteurs de Tesla ont le taux d’accidents le plus élevé par rapport aux autres marques.

Tesla reste en tête avec 23,54 accidents pour mille conducteurs…

Selon une récente étude qui a pris en compte des millions d’accidents de voiture, les conducteurs de Tesla ont le taux d’accidents le plus élevé. Oui, vous avez bien lu, le taux d’accidents le plus élevé.

L’étude de LendingTree a classé les marques avec le plus d’accidents pour 1000 conducteurs. Comme le montre le tableau ci-dessous, Tesla est en tête avec 23,54 accidents pour mille conducteurs. La deuxième position est occupée par Ram avec 22,76 accidents pour mille conducteurs. La troisième position revient à Subaru avec 20,90 accidents pour mille conducteurs.

Honda clôture le classement avec 16,50 accidents pour mille conducteurs.

Compte tenu de ces données, quelque chose ne colle pas avec ce que Elon Musk défend, à savoir que ses véhicules ont moins d’accidents. À première vue, on pourrait penser que les mesures peuvent être différentes. Tesla pourrait argumenter qu’il utilise des données basées sur les kilomètres parcourus entre les accidents, mais cela ne serait logique que si les conducteurs de véhicules Tesla faisaient plus de kilomètres que le conducteur moyen, ce qui ne semble apparemment pas être le cas. Autre chose à prendre en compte est le fait que Tesla ne compte les accidents que lorsqu’il y a activation des airbags.

Comme le souligne le site Electrek, en moyenne, les conducteurs de Tesla parcourent environ 16 000 kilomètres par an, tandis que la moyenne aux États-Unis est d’environ 19 000 kilomètres.