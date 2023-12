Voiture électrique a accompli le premier voyage de tous les temps du pôle Nord au pôle Sud

Chris et Julie Ramsey, deux Écossais, ont enfin pu annoncer la conclusion de l’expédition « Pole To Pole EV », qui a duré neuf mois et parcouru 27 358 km, le premier voyage au monde du Pôle Nord magnétique au Pôle Sud – dans une voiture électrique.

Le couple est arrivé à destination le 15 décembre, mais n’a pu partager la nouvelle qu’après avoir rétabli la connexion par satellite. Cet exploit a été réalisé avec une Nissan Ariya e-4ORCE, modifiée par le spécialiste islandais Arctic Trucks.

La voiture était équipée de pneus géants et de jantes assorties, ainsi que d’équipements pour la glace et d’une carrosserie renforcée. Le groupe motopropulseur et la suspension étaient pour la plupart d’origine – seulement avec une garde au sol plus élevée, selon Electrek.

Tout cet équipement supplémentaire dans la voiture électrique signifiait qu’ils devaient se contenter d’une autonomie réduite de seulement 240 à 320 km – une baisse par rapport à la version d’origine de 437 km. Pendant les parties arctique et antarctique du voyage, les Ramsey ont appris des techniques pour maintenir la batterie de la voiture chaude et augmenter l’efficacité.

En fonction des conditions météorologiques, le couple utilisait une éolienne de 5 kW ou un prototype de solution de charge hybride solaire pour recharger leur Ariya. Cependant, il y a eu des moments où ils ont dû se tourner vers leur générateur à essence – un équipement nécessaire pour traverser les régions arctiques.

Il en était de même pour leurs véhicules de support diesel, car il n’existe pas de version électrique de ceux-ci. Chris a expliqué à Expedition Portal que l’objectif de « Pole To Pole EV » était de prouver que les véhicules électriquessont une alternative viable aux véhicules d’expédition diesel existants dans les régions polaires.

Ce n’est pas la première fois que le couple fait l’histoire avec des véhicules électriques

En 2017, le couple écossais est devenu le premier à participer et à terminer le Rallye de Mongolie dans une voiture électrique – une Nissan Leaf Acenta modifiée. La recharge était relativement facile entre le Royaume-Unis et la Turquie, mais à partir de là, ils ont dû compter sur des prises de courant domestiques et ont fini par avoir de nombreuses rencontres mémorables avec les habitants locaux.

Les deux ont parcouru 16 000 kilomètres en 56 jours – un défi compte tenu de l’autonomie de 144 km de la Leaf modifiée.

Mais nous sommes satisfaits du fait qu’un vaste réseau de recharge s’est développé tout au long du parcours depuis que nous avons terminé le rallye en 2017.

A ajouté Chris, au cas où quelqu’un d’autre serait prêt à relever le défi des véhicules électriques.