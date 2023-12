Renault Clio vendu un demi-million d’unités et est le modèle préféré des…

Un demi-million d’unités vendues, seulement au Portugal, signifie que plus de 40 Clio sont vendues en moyenne chaque jour par le réseau de concessionnaires Renault. Depuis son lancement, « aucune autre voiture n’a réussi à atteindre autant de Portugais ».

Les chiffres indiquent que ce modèle est l’un des plus populaires du pays :

En 12 ans, la voiture la plus vendue en termes absolus, dont six années consécutives : 1999, 2002, 2003, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;

En 15 ans, il a été le leader du segment : en plus des années où il a été leader absolu des ventes, 2006, 2007 et 2012 ;

En 25 ans, il a été sur le podium des voitures les plus vendues et, en plus de trois décennies, il n’a été absent du top 5 absolu des ventes qu’en 2005.

L’histoire de la Renault Clio en chiffres

Au 4 décembre 2023, le Clio I, commercialisé entre septembre 1990 et mars 1998, reste la génération la plus vendue, avec un total de 172 258 unités vendues : 139 124 versions de passagers et 33 134 versions commerciales à deux places.

Entre avril 1998 et septembre 2005, le Clio II s’est imposé comme la deuxième génération la plus vendue au Portugal, avec un total de 163 016 unités : 112 471 voitures de passagers et 50 545 utilitaires légers.

Quant au Clio III, vendu entre octobre 2005 et novembre 2012, il a conquis le cœur de 65 107 Portugais : 55 374 en version 5 places et 9 733 en version 2 places.

Le Clio IV a vendu plus que son prédécesseur, avec un total de 79 263 unités vendues dans le pays entre novembre 2012 et novembre 2019 : 71 705 voitures de tourisme et 7 558 utilitaires légers.

Depuis septembre 2019 et jusqu’au 4 décembre 2023, 23 108 unités du Clio V ont déjà été commercialisées et, aujourd’hui, la version hybride représente déjà 14% des ventes du modèle.

À partir de 19 400 euros, une nouvelle Renault Clio avec des arguments renouvelés : une gamme de motorisations pour que chaque client puisse trouver une version adaptée à ses besoins – hybride, bi-carburant (essence et GPL), essence ou diesel ; mais aussi une gamme plus attrayante, bien que simplifiée, désormais avec trois versions – Evolution, Techno et Esprit Alpine.