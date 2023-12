Voiture électrique chinoise atteint une autonomie de 1044 km avec une batterie de 150 kWh

Nio, le constructeur automobile chinois, lancera un véhicule électrique avec une batterie de 150 kWh. Pour démontrer la grande autonomie que cela offrira, son directeur général, William Li, a conduit une version prototype de l’ET7 pendant 14 heures, parcourant 1 044 km, une distance supérieure à de nombreux véhicules à essence.

La voiture électrique de Nio sera bientôt disponible avec une batterie de 150 kWh en « état semi-solide » (140 kWh utilisables), la plus grande pour tout véhicule léger, a rapporté Car News China.

Le test a été réalisé à des températures relativement basses (entre -2 et 12 °C) et diffusé en direct. La conduite a été effectuée principalement en mode semi-autonome (ou Navigate-on-Pilot+, comme le nomme Nio), et la vitesse limitée à 90 km/h. La vitesse moyenne était de 83,9 km/h, avec un temps de voyage de 12,4 heures, en excluant les arrêts.

La conclusion de ce défi d’endurance démontre la puissance de la batterie longue durée de 150 kWh. Plus important encore, tous les modèles en vente peuvent être flexiblement mis à niveau vers une batterie de 150 kWh grâce au système d’échange de Nio.

A déclaré Li dans une publication.

La batterie ne sera disponible que dans un contrat distinct de la voiture

En effet, la batterie de 150 kWh de l’ET7 ne sera disponible que dans un contrat de location distinct de la voiture. Auparavant, l’entreprise avait déclaré que la batterie seule coûterait autant qu’une voiture entière (la voiture électrique de base de l’entreprise, l’ET5 EV), soit environ 42 000 dollars.

Fabriquée par WeLion New Energy Technology, la batterie a une densité d’énergie de 360 Wh/kg pour une seule cellule ou 260 Wh/kg pour l’ensemble (les dernières cellules de Tesla ont moins de 300 Wh/kg).

Les batteries semi-solides utilisent des électrolytes en gel, en argile ou en résine, offrant une densité d’énergie plus élevée et une résistance au feu plus élevée que les batteries actuelles. Cependant, elles sont encore loin de l’idéal des batteries entièrement solides, qui pourraient doubler la densité d’énergie.

Nio est un fabricant de véhicules électriques de luxe en Chine qui propose des véhicules sans batterie, vous permettant de souscrire un abonnement mensuel en tant que service (BAAS – Battery as a Service). Ce service vous permet également d’échanger votre batterie à tout moment contre une plus grande.