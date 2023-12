Scootility, le scooter électrique qui semble sorti d’un film de science-fiction

De nos jours, dans de nombreuses villes modernes, l’urbanité a des airs de film de science-fiction, même si ce n’est que dans certains petits aspects. Ce sont des voitures électriques avec conduite semi-autonome, des trottinettes électriques en location, des skateboards utilisés comme moyen de transport, des vélos électriques à la vitesse de la circulation, des trottinettes, des énormes SUV et même des choses à deux roues qui ne rentrent dans aucune catégorie. Un de ces cas est cette Scootility, qu’une entreprise appelle une trottinette électrique.

Scootility: la trottinette électrique pour aller partout

Les trottinettes électriques sont devenues une vision courante dans les rues de la ville, transportant les personnes d’un endroit à un autre. Mais que se passerait-il si elles pouvaient faire plus ? La Scootility, une sorte d’hybride de trottinette électrique/paddleboard conçue pour le transport de marchandises, cherche à répondre à cette question.

Ce nouveau véhicule est actuellement sous forme de prototype et est développé par une entreprise de mobilité électrique basée à Vancouver, également appelée Scootility.

Espace de chargement spacieux

La caractéristique principale de la Scootility est sa boîte de chargement de 140 litres résistante aux intempéries, qui peut être rapidement retirée et remplacée selon les besoins. Cette capacité est particulièrement utile lorsqu’il est nécessaire de livrer une charge et d’en récupérer une autre dans les plus brefs délais.

Elle permet également à une seule trottinette de base de servir à plusieurs fins lorsqu’elle est équipée de différentes boîtes. De la livraison de nourriture à des colis non périssables, ou même au transport d’équipements de premiers secours dans des endroits difficiles d’accès pour les ambulances.

Caractéristiques

La Scootility possède d’autres caractéristiques remarquables, telles que la suspension avant et arrière, un système d’éclairage LED complet et une autonomie allant jusqu’à 100 km avec une deuxième batterie lithium-ion interchangeable montée sur la plate-forme. Sa vitesse maximale sera limitée électroniquement selon les réglementations de chaque juridiction.

Par ailleurs, elle dispose d’un repose-pieds repliable qui sert également de compartiment lorsqu’il est installé, ainsi que d’une colonne de direction repliable pour un rangement compact.

Maniable avec un petit rayon de braquage ;

Boîte de chargement robuste avec fermeture pour maintenir le chargement en sécurité ;

Boîte de chargement avec fermeture ;

Capacité standard de 140 litres ;

Suspension complète et grandes roues pour le confort du conducteur et la protection du chargement ;

Stationnement sur le bord de la route, juste devant la porte ;

Manipulation stable grâce à un centre de gravité très bas ;

Colonne de direction pliable pour un rangement compact ; la direction par câble permet un rayon de braquage très faible ;

Repose-pieds pour augmenter la stabilité du conducteur ; offre un espace de rangement pour les tablettes et les objets personnels ;

Système d’éclairage multiple pour une meilleure visibilité et sécurité du conducteur ;

Boîtes et batteries interchangeables pour une durée de fonctionnement maximale ;

Batteries remplaçables sous la plate-forme.

Solution compacte et efficace

La Scootility est visiblement plus compacte et agile que les voitures ou les fourgonnettes de livraison, en plus d’être plus économique à exploiter. Elle peut être garée sur les trottoirs et n’exige pas que les opérateurs aient un permis de conduire. Elle est considérée comme plus petite, plus facile à conduire et moins coûteuse que les vélos de chargement frontal et a une capacité de chargement supérieure aux vélos électriques conventionnels.

L’entreprise collecte des fonds pour mettre ce véhicule novateur sur le marché et est ouverte aux demandes de partenaires commerciaux potentiels. Selon le fondateur de Scootility, Antonio Loro, la production de la trottinette commencera 12 mois après l’achèvement du financement, avec les premiers marchés en Europe et en Amérique du Nord.

Le prix exact n’a pas encore été déterminé, mais Loro affirme qu’il sera inférieur de moitié au coût des vélos de chargement frontal actuellement utilisés dans des applications commerciales telles que les livraisons.