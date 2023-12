Les batteries fabriquées avec de l’eau salée peuvent résoudre un problème des énergies renouvelables

La COP28, à Dubaï, a été le théâtre de l’annonce de Statkraft et Aquabattery, qui ont soutenu que tripler la capacité mondiale de production d’énergie renouvelable d’ici 2030 est crucial pour atteindre l’objectif de 1,5 degré.

L’entreprise norvégienne d’énergies renouvelables Statkraft et l’entreprise néerlandaise de technologie climatique Aquabattery ont annoncé un partenariat visant à développer une technologie prometteuse : améliorer le stockage à long terme de l’électricité grâce à une batterie à flux en eau salée. Le projet pilote, qui permettra de tester la technologie, aura lieu à Delft, aux Pays-Bas.

Les entreprises s’associent pour améliorer le stockage de l’énergie

Conformément à un communiqué de presse partagé par Statkraft :

Aquabattery a développé une technologie de batterie à flux de stockage d’énergie à longue durée (LDES), dans laquelle l’énergie peut être stockée avec du sel de table et de l’eau. LDES est un stockage d’énergie d’une durée supérieure à six heures.

Compte tenu de la tendance à l’abandon des combustibles fossiles, le LDES « jouera un rôle essentiel dans la création d’un système énergétique durable et stable à l’échelle mondiale, ainsi que dans la régulation de l’approvisionnement en énergie verte variable.

Il est important de souligner que, actuellement, les systèmes de stockage de grande capacité ont généralement une durée de une à quatre heures.

Le stockage d’énergie à long terme peut être utilisé pour transférer les stocks des heures de production maximale aux heures de production minimale. De plus, il permet de reporter des investissements coûteux dans les infrastructures réseau et de soulager la congestion du réseau – un problème actuel dans de nombreux pays, car il empêche le raccordement au réseau des centrales éoliennes et solaires.

Nous sommes très enthousiastes à propos de ce partenariat. La nouvelle technologie d’Aquabattery est prometteuse. Elle a le potentiel d’accélérer et de révolutionner le développement du stockage d’énergie à long terme. Sans la bonne combinaison de stockage d’énergie dans le système, nous risquons de ralentir le déploiement de l’énergie éolienne et solaire et, par conséquent, la transition énergétique.

A déclaré Christian Rynning-Tønnesen, PDG de Statkraft, ajoutant que « puisque le monde a besoin de tripler les énergies renouvelables, la réussite du stockage d’énergie à long terme est l’un des nombreux éléments nécessaires dans le puzzle ».

De son côté, Jiajun Cen, directeur exécutif et cofondateur d’Aquabattery, a expliqué qu’être un innovateur européen en technologie climatique signifie créer non seulement une nouvelle alternative pour le stockage d’énergie à long terme, mais aussi une meilleure alternative en termes de durabilité, de sécurité et de résilience de la chaîne d’approvisionnement des batteries.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :