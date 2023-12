Hyundai présente des pneus avec des chaînes de neige intégrées et activées par un bouton

Hyundai a présenté un nouveau design de roue et de pneu qui intègre des chaînes à neige qui s’activent et se rétractent à l’aide d’un bouton. Un système innovant qui pourrait mettre fin au processus compliqué et glacial d’enroulement et de retrait des chaînes à neige traditionnelles. Le Portugal ne sera pas son principal marché, mais la création de ce produit convient bien à bon nombre de nos routes.

Hyundai développe un alliage à mémoire de forme localisé dans un pneu

Comme expliqué par l’entreprise sud-coréenne, chaque pneu aura six rainures découpées, alignées avec les six rayons de la roue. À l’intérieur de ces rainures se trouvent des fils épais, similaires à des chaînes à neige, qui se rétractent profondément dans la bande de roulement.

Ces fils sont partiellement fabriqués à partir d’alliages à mémoire de forme comprimée, qui peuvent être activés et agrandis lorsqu’un courant électrique est envoyé à travers eux. Ainsi, lorsque la route commence à sembler négligée, ou que la loi exige des chaînes à neige, il suffit d’appuyer sur un bouton. L’alliage à mémoire de forme retrouve sa forme d’origine, poussant la boucle de fil au-dessus du niveau de la bande de roulement. À ce moment-là, il est prêt à partir ; plus besoin de genoux mouillés, de chaussures boueuses ou de doigts gelés.

Comme avantage secondaire, Hyundai affirme que les chaînes à neige deviennent un rappel très visible (et audible) du moment où il est temps d’acheter de nouveaux pneus. À ce stade, il ne s’agit que d’une idée conceptuelle.

Cette innovation, qui devrait être introduite un jour sur les véhicules Hyundai et Kia, reflète notre engagement à transformer les technologies avancées en solutions réelles qui bénéficient aux clients.

A déclaré Joon Mo Park, directeur de l’équipe de développement de châssis avancé chez Hyundai.

En effet, étant donné qu’il dépend de la refonte de l’ensemble de la roue, y compris des connexions électriques, un travail assez spécifique – tant de la part de Hyundai que des fabricants de pneus – sera nécessaire pour que cela se réalise. Mais pour les personnes qui ont besoin de conduire fréquemment dans des conditions de neige ou de glace, ce type de technologie peut être d’un grand confort et d’un véritable salut.

Hyundai affirme avoir breveté la technologie en Corée du Sud et aux États-Unis, et que Hyundai/Kia prévoit de « considérer la production de masse des pneus après un développement technologique plus poussé, des tests de durabilité et de performance, et des analyses réglementaires ».

Une idée fantastique, espérons la voir plus tôt ou plus tard !

