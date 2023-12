Tesla crée le Cybertruck pour enfants! Il coûte…

Il y a quelques jours, Tesla a enfin commencé à livrer les premières unités du très attendu Cybertruck. Le véhicule qui vise à révolutionner le segment des pick-ups a suscité une attente sans précédent. Mais ce modèle n’est pas venu seul…

Caractéristiques de cette « Cybertruck pour enfants »

En plus du modèle classique, qui dans sa version de base commence à 61 000 dollars, Tesla a lancé un « Cybertruck pour enfants », une voiture électrique pour les enfants de 6 à 12 ans (pouvant transporter une charge maximale de 68 kg), selon l’entreprise, et qui atteint une vitesse maximale de 16 km/h.

La voiture a une batterie de 22 V, un moteur de 500 W (350 W nominal) et un interrupteur permettant de limiter la vitesse maximale pour les plus petits, de sorte que le Cybertruck pour enfants ne dépasse pas les 8 km/h. Il a une autonomie de 19,3 kilomètres.

Son design imite les lignes du Cybertruck normal, bien que l’extrémité arrière ait été modifiée et que l’espace soit simplement utilisé pour les deux seules banquettes (ajustables) du véhicule. Les pneus imitent également la conception des roues amovibles du Cybertruck et les freins sont électroniques.

Il y a un petit espace derrière les banquettes qui peut être utilisé comme un coffre et, en plus du volant qui imite celui du Cybertruck, il y a des feux avant et arrière grâce à un système d’éclairage LED.

Le Cybertruck pour enfants est au prix de 1500 dollars, mais son lancement a été un succès absolu. Peu de temps après sa mise en vente dans le store Tesla – seulement aux États-Unis – l’entreprise a mis à jour la page pour afficher une mention « En rupture de stock ».

En réalité, Tesla a déjà fait une première expérience dans ce domaine lorsque, il y a deux ans, elle a lancé son Cyberquad qui, avec un design similaire au Cybertruck (qui n’était pas encore lancé à l’époque, mais présenté), permettait aux enfants d’avoir un quad.

Le véhicule a finalement été retiré quelques mois plus tard car il ne respectait pas les normes de sécurité, mais Tesla l’a récemment relancé avec une version améliorée. Son prix est en réalité plus élevé que celui du Cybertruck pour enfants, coûtant 1900 dollars.

