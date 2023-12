HyperOS continue de s’étendre : maintenant, c’est au tour d’un des distributeurs multimarques de Redmi et ces modèles

2024 approche, et ce sera l’année où Xiaomi déploiera son système d’exploitation HyperOS basé sur Android dans tout l’écosystème de ses produits intelligents. Mais en attendant, la société le teste d’abord sur sa gamme de smartphones. Et de plus en plus de Xiaomi l’ont.

En réalité, ce ne sont pas seulement les smartphones Xiaomi, mais aussi les POCO et les Redmi, ainsi que les tablettes de la marque, qui le reçoivent. Selon des sites web tels que GSMChina, voici les prochains terminaux qui recevront la mise à jour vers HyperOS en tant que version de test. Ou s’ils fonctionnent déjà avec, comme c’est le cas des Xiaomi 13, la nouvelle mise à jour :

Redmi Note 11 Pro 4G – version bêta d’HyperOS

L’un des smartphones les plus populaires et toujours dans le top 10 des ventes est la famille Redmi Note 11, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G aura bientôt HyperOS. Le site web GSMChina a trouvé la version ou « build » de test pour le modèle Redmi Note 11 Pro 4G, avec la version du firmware OS1.0.0.1.TGDMIXM et OS1.0.0.1.TGDEUXM.

Curieusement, cette mise à jour d’HyperOS pour le terminal sera basée sur Android 13 et non sur Android 14, comme l’indique le fragment de code « [codebase] => 13.0 », ce qui « correspond à la politique de mise à jour logicielle typique de Xiaomi pour sa gamme économique Redmi Note, qui fournit deux ans de mises à jour majeures de la plateforme. »



Ces versions sont actuellement en phase de test, ce qui suggère un déploiement officiel ultérieur. GSMChina suggère que la mise à jour devrait être déployée au deuxième trimestre 2024.

Xiaomi 11T – version officielle 1.0 de HyperOS

Avec le modèle 13T annoncé et en store, le Xiaomi 11T de il y a deux ans recevra HyperOS 1.0, la première version officielle et stable du système d’exploitation. La mise à jour de HyperOS était en test interne et est connue sous le nom de OS1.0.1.0.UKWMIXM. Cette version du système d’exploitation comprendra une série d’innovations qui fourniront de meilleures performances, une meilleure autonomie de batterie et une meilleure sécurité, avec une expérience d’utilisation plus rapide et plus fluide.

Séries Xiaomi 13 et 13T – version officielle 1.0.1 Global d’HyperOS

Le premier téléphone Xiaomi avec le nouveau système d’exploitation, la série Xiaomi 13, est livré directement avec HyperOS préinstallé en usine, et les deux modèles Xiaomi 13T lancés il y a quelques semaines l’ont également par défaut. Au cours de ces semaines, les terminaux 13 ont reçu chaque nouvelle mise à jour. En réalité, si vous êtes propriétaire de l’un de leurs modèles, vous pourrez profiter de la mise à jour 1.0.1 1.0.2 de HyperOS au niveau mondial.

Selon des sites web comme Xiaomiui, cette mise à jour est « déjà entièrement testée et devrait être déployée dans un proche avenir. Tout d’abord, les utilisateurs du marché européen recevront la mise à jour de HyperOS », qui sera progressivement étendue à d’autres régions.



Cette mise à jour, qui devrait être lancée pour les testeurs pilotes de HyperOS, commencera à être déployée au plus tard « fin décembre » pour :

Xiaomi 13 : OS1.0.1.0.UMCMIXM, OS1.0.1.0.UMCEUXM (fuxi)

Xiaomi 13 Pro : OS1.0.1.0.UMBMIXM, OS1.0.1.0.UMBEUXM (nuwa)

Xiaomi 13 Ultra : OS1.0.2.0.UMAMIXM, OS1.0.2.0.UMAEUXM (ishtar)

Xiaomi 13T : OS1.0.2.0.UMFEUXM (aristotle)

Xiaomi 13T Pro : OS1.0.1.0.UMLEUXM (corot)

POCO F5 Pro – version officielle 1.0.1 d’HyperOS

Le POCO F5 Pro est le dernier modèle de la série F de POCO et comprend un puissant processeur Snapdragon 8 + Gen 1 et un écran AMOLED de 120 Hz. La dernière version interne de HyperOs pour le POCO F5 Pro est OS1.0.1.0.UMNMIXM basée sur Android 14, une mise à jour qui selon les sources est déjà entièrement préparée et « arrivera au plus tard fin décembre ».



Xiaomi Pad 6 – version officielle 1.0.1 d’HyperOS

Les tablettes sont les seuls appareils « intelligents » de Xiaomi qui recevront également la mise à jour vers HyperOS au cours des deux premiers mois de vie du système d’exploitation. Et le vaisseau amiral actuel de l’entreprise, le Xiaomi Pad 6, recevra la version stable de HyperOS 1.0 « fin décembre » avec la version du système d’exploitation 1.0.1.0.UMZCNXM, afin que nous puissions voir comment le système fonctionne sur les tablettes.



Via | GSMChina, Xiaomiui

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :