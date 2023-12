Les États de WhatsApp se mettent à jour avec l’une des fonctionnalités les plus attendues

Une nouvelle façon de répondre aux Statuts WhatsApp héritée d’Instagram.

WhatsApp aura une nouvelle façon de répondre aux Statuts

Au cours des dernières semaines, WhatsApp a ajouté de nombreuses nouveautés à l’application, tant dans sa version officielle, avec trois grandes nouveautés pour l’iPhone, que dans sa version bêta, avec une fonction directement liée aux Statuts. Récemment, quelque chose que de nombreux utilisateurs demandent depuis longtemps a été ajouté.

Dans les dernières versions bêta d’iOS et d’Android, certains testeurs bêta voient une nouvelle barre qui permet de répondre beaucoup plus rapidement aux Statuts des différents utilisateurs. C’est exactement ce que nous voyons sur Instagram, par exemple. Ce changement permettra de répondre plus rapidement qu’actuellement.

Un changement hérité d’Instagram

Actuellement, pour répondre à un Statut WhatsApp, il est nécessaire de faire glisser ou de toucher « Répondre », pour que l’option d’écrire du texte ou différentes réactions sous forme d’emoji, parmi lesquelles les emojis avec des cœurs, le visage souriant, le visage surpris, le visage triste, le geste de remerciement, l’applaudissement, le geste festif… ou les différents avatars apparaissent.

Cependant, ce processus a changé dans les versions bêta d’iOS et d’Android. Au lieu de devoir faire glisser pour pouvoir répondre par texte ou réagir à un Statut WhatsApp, on peut le faire dans le plus pur style Instagram en touchant une nouvelle barre pour écrire ce que nous voulons ou utiliser l’emoji ou l’avatar avec lequel nous souhaitons réagir.

Ce changement améliorera l’expérience des utilisateurs car la barre de réponse sera beaucoup plus visible et accessible. De plus, la nouvelle barre de réponse sera visible en permanence, comme c’est le cas sur Instagram, ce qui élimine la nécessité de faire glisser ou de toucher Répondre pour pouvoir interagir avec le Statut d’une personne.

Un changement qui apporte également une similitude entre deux des applications les plus populaires de Meta, de sorte que les utilisateurs n’auront pas à utiliser différentes méthodes pour interagir avec un Statut WhatsApp ou une Story Instagram. Cela est actuellement en version bêta, il faudra donc attendre sa sortie en version officielle pour en profiter.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :