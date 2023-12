Un des meilleurs jeux RPG sur mobile peut être téléchargé gratuitement pour une durée limitée

Il ne reste que quelques heures pour obtenir l’un des meilleurs jeux RPG du Play Store gratuitement.

Si vous aimez les jeux de rôle sur Android, ne manquez pas l’occasion d’essayer Evertale sans débourser un centime

Si vous cherchez un nouveau jeu pour votre mobile Android pour tuer le temps pendant les fêtes, et que vous appréciez les jeux de rôle, vous êtes chanceux car aujourd’hui nous vous expliquons comment obtenir gratuitement l’un des meilleurs jeux RPG de Google Play Store mais seulement pour une durée limitée.

Nous parlons d’Evertale, un jeu qui compte et qui a une note moyenne de 4,7 sur 5 sur le Play Store de Google basée sur près de 495 000 avis d’utilisateurs.

Evertale est gratuit pour une durée limitée

Evertale est un jeu de rôle en monde ouvert développé par ZigZaGame, la société de développeurs responsable d’un autre célèbre titre RPG sur Android, Neo Monsters.

Evertale se déroule dans un monde fantastique appelé Erden et votre mission sera de capturer, entraîner et faire évoluer plus de 180 monstres et héros pour former une armée assez puissante pour libérer votre monde d’une ancienne malédiction appelée Pandemonium, un voile de mal qui apparaît tous les 100 ans.

Pour atteindre votre objectif, vous devrez voyager dans les 6 régions d’Erden et vaincre les monstres de chacune d’entre elles, car en le faisant, vous obtiendrez des armes légendaires, des accessoires et de l’équipement qui vous permettront de faire évoluer vos héros et d’améliorer votre armée.

De plus, Evertale dispose d’un mode hors ligne pour jouer sans connexion Internet et d’un mode coopératif qui vous permet de participer à des ligues PvP en temps réel et de former des communautés avec d’autres joueurs pour découvrir de nouveaux objets exclusifs pour vos héros et vos monstres.

Normalement, Evertale est vendu 0,50 euros, mais, pendant les prochaines heures, il peut être à vous totalement gratuitement. Ce jeu est compatible avec tout appareil Android ayant une version égale ou supérieure à Android 5.1 et propose des achats in-app allant de1,19 euros à 119,99 euros qui vous permettront d’accéder à différents éléments débloquables et de progresser rapidement dans le jeu.

Google Play | Evertale ( 0,50 euros Gratuit)

