Christian Bale et Bradley Cooper travailleraient à nouveau ensemble dans Best of Enemies

Basé sur un roman du même nom.

Cooper, avec des boucles, et Bale avec quelques kilos en plus dans American Hustle

Selon l’informateur des nouvelles liées au monde du cinéma, Jeff Sneider, Christian Bale et Bradley Cooper travailleraient à nouveau ensemble après l’avoir fait dans American Bluff. Ils le feraient dans Best of Enemies, une adaptation du livre Best of Enemies: The Last Great Spy Story of the Cold War de Gus Russo et Eric Dezenhall, sorti en 2018 avec de bonnes critiques et des ventes notables auprès du public.

Selon Sneider, le scénariste d’American Bluff, Eric Warren, travaille déjà sur le scénario de ce nouveau film, qui serait réalisé par Bradley Cooper lui-même (qui a déjà réalisé A Star Is Born et vient de sortir Maestro). Produit par Atlas Entertainment, on s’attend à ce qu’Apple TV+ ou Netflix en acquièrent les droits prochainement, mais rien n’est encore confirmé.

Synopsis de Best of Enemies

En 1978, le dissident de la CIA, Jack Platt, et l’agent du KGB, Gennady Vasilenko, étaient de nouveaux venus dans le monde du renseignement à Washington. Jack travaillait au bureau du contre-espionnage de la CIA, tandis que Gennady opérait depuis l’ambassade soviétique. Les deux hommes, déjà connus pour remettre en question les règles au sein de leurs agences respectives, reçurent la mission de séduire l’autre pour trahir leur pays dans les derniers jours brûlants de la Guerre froide. Cependant, au lieu de cela, ils finirent par devenir les meilleurs amis, des frères de sang. Leur amitié était quelque chose qui n’aurait jamais dû se produire, et leur histoire est remplie de trahisons, de malentendus comiques et de bureaucratie absurde, en plus d’impliquer la mafia russe et des avancées décisives en matière de renseignement des cinquante dernières années.

Dans Best of Enemies, ces deux cow-boys de l’espionnage révèlent comment ils sont devenus des figures clés dans les coulisses pour résoudre certains des cas d’espionnage les plus célèbres du XXe siècle. Cela inclut la découverte cruciale de l’espion soviétique Robert Hanssen, l’échange d’espions en 2010 qui libéra Gennady de son emprisonnement en Union soviétique, et comment Robert De Niro joua un véritable rôle en aidant Gennady à survivre lors de son emprisonnement en Russie après avoir été faussement accusé d’espionnage pour les Américains. À travers leurs expériences, nous pouvons observer les différences entre les méthodes russes et américaines en matière d’espionnage, ainsi que la difficile naissance de la nouvelle Russie, dont le dirigeant, Vladimir Poutine, rêve de restaurer les idéaux de l’ancienne URSS.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :