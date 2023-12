Les 5 meilleurs téléphones mobiles pas cher à offrir pour Noël

Si vous recherchez un téléphone portable pas cher à offrir à Noël, voici les meilleurs choix que vous pouvez faire pour environ 150 euros (ou moins).

Certains des téléphones portables les moins chers que vous pouvez acheter pour Noël

Trouver des téléphones portables à moins de 200 euros n’est pas difficile. Ce qui est vraiment difficile, c’est de trouver de bons téléphones portables à ce prix. Si vous envisagez d’offrir un téléphone portable à Noël et que vous ne voulez pas dépenser trop d’argent, nous allons vous aider à choisir les meilleurs modèles disponibles pour trouver le bon téléphone, quelles que soient vos besoins ou ceux de la personne qui recevra le cadeau.

Nous vous avons déjà présenté un guide avec nos téléphones portables préférés à offrir cette année, et maintenant nous allons nous concentrer exclusivement sur les modèles dont les prix sont inférieurs à 200 euros.

Redmi Note 12S

Redmi Note 12S

Dans le vaste catalogue de smartphones de Xiaomi, il est possible de trouver certains des modèles les moins chers du marché. L’un d’entre eux est le Redmi Note 12S, un très bon téléphone portable de moins de 200 euros, qui se distingue par son appareil photo de 108 mégapixels capable d’offrir une expérience photographique de très haut niveau, et par sa batterie de grande capacité de 5000 mAh.

En plus de tout cela, le Redmi Note 12S est doté d’un grand écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui en réalité l’un des téléphones portables les plus recommandés pour jouer dans sa catégorie.

POCO C65

POCO C65

Si vous envisagez d’offrir le dernier cri, mais que vous ne voulez pas dépenser trop d’argent, le POCO C65 est l’un des meilleurs smartphones que vous pouvez choisir. Il s’agit du modèle le plus récent de la marque POCO, qui est arrivé sur le marché pour bouleverser le segment de l’entrée de gamme en offrant un rapport qualité-prix impressionnant.

Il se distingue par son grand écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, son design élégant et sa batterie de longue durée. Pour un peu plus de 150 euros, c’est l’un des meilleurs cadeaux que vous pouvez faire à Noël.

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy A14

Pour les amateurs de Samsung, le Galaxy A14 est l’un des téléphones portables les plus recommandables que l’on peut trouver sur le marché. Il dispose d’un très bon appareil photo de 50 mégapixels, d’une batterie de 5000 mAh et a récemment été mis à jour officiellement vers Android 14, ce qui en réalité l’un des téléphones portables les moins chers à bénéficier de la dernière version d’Android.

Le Galaxy A14 est également doté d’un processeur compatible avec la connectivité 5G et est l’un des rares téléphones portables de sa gamme à être équipé d’un écran Full HD+. Pour moins de 200 euros, on ne peut pas demander mieux.

motorola moto g54

motorola moto g54

Motorola continue de gagner du terrain dans l’entrée de gamme avec des téléphones équilibrés capables d’offrir une expérience Android fantastique. Le moto g54 était en lice pour remporter le prix du meilleur téléphone portable d’entrée de gamme lors de nos Prix Netcost-security.fr 2023, et il est l’un des téléphones les plus intéressants disponibles sur le marché pour un prix d’environ 200 euros.

Bien qu’il soit légèrement plus cher que d’autres options mentionnées dans cette sélection, le moto g54 vaut la peine pour son design soigné, son écran Full HD+ de 120 Hz, le son stéréo et l’appareil photo de 50 mégapixels.

realme C55

realme c55

Un autre modèle qui ne pouvait pas manquer dans cette sélection est le realme C55, un smartphone économique avec une excellente autonomie, un design soigné et un très bon appareil photo principal.

C’est également une bonne alternative à l’iPhone si votre budget ne vous permet pas d’acheter le dernier smartphone d’Apple, car le realme C55 était l’un des premiers smartphones Android à inclure une fonctionnalité similaire à la Fonctionnalité d’île dynamique, appelée « mini-capsule ».

