Les véhicules électriques ont beaucoup moins de chances de prendre feu que ceux à essence

Il est bien sûr évident que les voitures à essence et au diesel ont une histoire beaucoup plus dense, car elles sont présentes sur le marché mondial depuis beaucoup plus longtemps que les modèles électriques. En effet, il existe de nombreux consommateurs fidèles à ce type de véhicule.

Cependant, les données sur les voitures électriques commencent également à être compilées, ce qui permet une analyse plus approfondie. En réalité, il y a quelques mois, nous avons constaté que certains pays parvenaient à tracer un historique, étant donné que les ventes de voitures électriques augmentent, renforçant ainsi l’expérience et les retours d’information.

La déclaration de Colin Walker, responsable des transports au think tank Energy and Climate Intelligence Unit, rapportée par The Guardian, confirme les informations partagées par la Norvège, où les voitures électriques ont été largement adoptées :

Toutes les données montrent que les voitures électriques ont beaucoup moins de chances de prendre feu que leurs homologues essence. Les nombreux incendies qui se produisent dans les véhicules essence ou diesel ne sont tout simplement pas signalés.

Les données disponibles indiquent que les voitures électriques ont moins de chances de prendre feu que celles fonctionnant au diesel ou à l’essence. L’idée que les clients peuvent avoir créée est en partie due aux informations diffusées par les médias.

En 2022, l’Agence suédoise de protection civile a publié un rapport indiquant qu’il y avait eu 3,8 incendies pour 100 000 voitures électriques ou hybrides, contre 68 incendies pour 100 000 voitures tous types de carburant confondus.

De plus, selon une étude du département de la Défense australienne, les incendies de voitures électriques sont beaucoup moins courants que les incidents impliquant des voitures à moteur à combustion interne. L’étude a souligné cependant que les incendies de voitures électriques sont généralement plus difficiles à éteindre, nécessitant des mesures de protection supplémentaires.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :