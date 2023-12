One UI 6.1 sera une version chargée de fonctions d’IA : voici celles qui vont arriver sur ton téléphone Samsung

Galaxy AI, le paquet de fonctionnalités IA qui arrivera avec One UI 6.1, comprendra de nombreux services.

Samsung prépare son logiciel pour réaliser l’un de ses plus grands bonds qualitatifs à ce jour

La couche de personnalisation de Samsung continue de se renouveler sans relâche. One UI 6.1, la nouvelle version basée sur Android 14, a été dévoilée et comprendra de nombreuses fonctionnalités IA pour améliorer le support et la qualité de service offerts par le système aux utilisateurs de Samsung. Grâce à ces avancées, Samsung espère faire un bond qualitatif significatif dans le support qu’il offre à ceux qui ont un téléphone de sa marque.

Fonctions intégrées à l’IA

Les fonctionnalités qui arriveront sur One UI 6.1, selon les fuites de l’informateur BenIt Bruhner, seront particulièrement axées sur ce qui sera appelé Galaxy AI, une grande variété d’améliorations du système réalisées grâce à l’IA, qui deviendra un élément clé avec les fonctionnalités qu’elle déploiera sur les appareils Samsung. Ainsi, après la mise à jour vers la prochaine version la plus récente de la couche de personnalisation, les smartphones de la marque sud-coréenne feront un bond logiciel similaire à celui du Pixel 8 en termes de fonctions IA.

Entre autres choses, les principales nouveautés de la version One UI 6.1 seraient les suivantes :

Paramètres pour protéger la batterie, comme limiter la charge à 85% ou arrêter la charge de la batterie à 100% jusqu’à ce qu’elle redescende à 95% pour réduire le stress de la charge constante.

Traduction en direct pendant les appels.

Isolation de la voix et du son dans des espaces bruyants, une fonctionnalité également présentée par Apple sur son iPhone 15.

Améliorations pour trier et classer les notes de l’application Samsung Notes.

Déplacer des objets et même agrandir des photographies au-delà de leurs limites à l’aide de l’IA.

Déplacer des éléments d’une image dans une autre image facilement lors de l’édition photo.

Générer des fonds et des effets pour l’écran de verrouillage en utilisant l’IA.

Effets météorologiques pour la personnalisation de l’écran de verrouillage.

Améliorations dans l’édition d’stickers dans la Galerie Samsung.

Nouvelles et meilleures animations pour le système.

Mises à jour rapides et de qualité

Samsung s’est toujours caractérisé par la fourniture d’un service continu de qualité à ses utilisateurs. De plus, il s’efforce non seulement d’améliorer l’expérience utilisateur grâce à des fonctions actives, mais également grâce à des fonctions passives, telles que la possibilité de protéger la durée de vie de la batterie avec des ajustements permettant à la batterie de durer plus longtemps, de sorte qu’un téléphone ne doive pas être remplacé prématurément en raison de sa batterie.

Des efforts sont également déployés pour continuer à améliorer le système en prévision du prochain lancement du Samsung Galaxy S24, qui arrivera sur le marché au cours des premiers mois de 2024 et dont des images révélées commencent déjà à circuler. Après l’immense succès de la gamme S23, en particulier du Samsung Galaxy S23 Ultra, il est indéniable que les prochains téléphones qui voudront s’emparer du trône Android de 2024 susciteront une grande attente lorsque leurs caractéristiques seront dévoilées en avant-première.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :