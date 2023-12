Voici à quoi ressemble la nouvelle et spectaculaire édition spéciale Genshin Impact du Xiaomi Smart Band 8 Pro : sa station de charge est incroyable.

Je suis sûr que beaucoup d’entre vous vous souvenez que Xiaomi a lancé il y a un peu plus d’un an les Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition, un produit exclusif du marché chinois qui a été très bien accueilli par la communauté, tout comme d’autres collaborations de la marque avec des franchises telles que Harry Potter ou Astro Boy.

Eh bien, compte tenu du succès de ces produits, la marque asiatique a décidé de lancer la nouvelle Xiaomi Smart Band 8 Pro Genshin Impact Edition, un bracelet intelligent entièrement personnalisé avec de nombreux détails et qui ne sera pour le moment disponible que sur le marché chinois, mais il faudra rester attentif au cas où la marque décide de le lancer plus tard à l’échelle mondiale.

Fiche technique de la Xiaomi Smart Band 8 Pro Genshin Impact Edition

XIAOMI SMART BAND 8 PRO Genshin Impact Edition DIMENSIONS ET POIDS 46 x 33,35 x 9,99 mm

22,5 grammes ÉCRAN AMOLED 1,74 pouces

280 x 456 (336 ppp) 60 Hz

600 nits de luminosité maximale, verre 2.5D CAPTEURS Fréquence cardiaque

Saturation en oxygène dans le sang (SpO2)

Suivi de la respiration pendant le sommeil

Capteur de luminosité automatique

Accéléromètre à 3 axes

Gyroscope à 3 axes

GPS, GLONASS, Galileo NFC RÉSISTANCE À L’EAU 5 ATM BATTERIE 289 mAh

Jusqu’à 14 jours en utilisation typique Jusqu’à 6 jours avec le mode Always on Display COMPATIBILITÉ iOS 12 et Android 6.0 ou supérieur AUTRES +150 modes sportifs

+150 cadrans au choix

Charge magnétique

Mode de santé féminine

Compatible avec l’application Mi Fitness Base de charge personnalisée PRIX N/D

Nouvelles sangles, interface personnalisée et une base de recharge impressionnante

Il y a beaucoup d’éditions spéciales de produits, mais ils ne sont pas tous aussi beaux que celui que vient de lancer Xiaomi. En effet, bien que la capsule centrale soit identique à celle d’une Xiaomi Smart Band 8 Pro standard, la marque a décidé d’incorporer une nouvelle sangle entièrement blanche sur laquelle est inclus le logo de la saga de manière assez frappante.



Mais les changements ne s’arrêtent pas là, car comme on pouvait s’y attendre, Xiaomi a incorporé une interface repensée pour ce modèle avec des cadrans exclusifs de la saga qui peuvent être téléchargés gratuitement depuis l’application Mi Fitness. De plus, la boîte dans laquelle le produit est livré comprend différentes stickers adhésifs et affiches qui donnent une touche assez différente à ce modèle par rapport à la version standard.

Cependant, le changement le plus spectaculaire se trouve dans la station de recharge. Dans ce modèle, le câble classique que l’on trouve sur n’importe quelle autre Smart Band de la marque n’est pas inclus, mais nous avons à disposition une figurine du personnage Tartaglia qui sert de chargeur pour l’appareil.



Comme vous pouvez le voir, celle-ci comporte en haut les mêmes broches de charge que celles que l’on trouve par défaut sur le chargeur de la Xiaomi Smart Band 8 Pro, mais elles ont été intégrées directement dans la figurine afin que nous puissions poser notre bracelet dessus et le charger de manière assez simple, c’est vraiment esthétique et fonctionnel.

Prix et disponibilité de la nouvelle Xiaomi Smart Band 8 Pro Genshin Impact Edition

Comme nous vous l’avons mentionné au début de cet article, la nouvelle Xiaomi Smart Band 8 Pro Genshin Impact Edition est pour le moment un produit exclusif du marché chinois et on ne sait pas encore s’il sera commercialisé dans une version mondiale ultérieurement. La marque n’a pas précisé son prix, mais étant donné que la Xiaomi Smart Band 8 Pro coûte environ 50 euros, ce modèle ne devrait pas coûter beaucoup plus cher.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :