Nouveau Redmi 13R 5G, un téléphone économique au design familier

Toutes les spécifications, prix et disponibilité du Redmi 13R 5G, un téléphone mobile avec une connectivité ultrarapide et abordable pour tous les budgets.

Le nouveau Redmi 13R 5G en vert et violet, deux de ses couleurs disponibles

Le vendredi 8 décembre dernier, Xiaomi a élargi la famille de sa série Redmi avec un nouveau lancement : le Redmi 13R 5G. Il s’agit d’un téléphone mobile abordable offrant, entre autres, un appareil photo principal de 50 MP, une batterie de 5 000 mAh et, comme son nom l’indique, une connectivité 5G.

La série Redmi s’est toujours caractérisée par son catalogue de téléphones mobiles fiables, certains modestes et d’autres aussi puissants que le Redmi Note 13 Pro+, mais tous ayant un point commun : ils peuvent être achetés à des prix abordables. En réalité, la liste des meilleurs téléphones mobiles pas cher de 2023 compte deux représentants de la série Redmi.

En ce qui concerne notre protagoniste, le Redmi 13R 5G, il s’agit d’un appareil avec quelques spécifications qui le distinguent dans son segment. Tout d’abord, il dispose d’un écran LCD de 6,74 pouces avec un rapport écran / corps de 83,8%, qui, associé à sa protection Corning Gorilla Glass et à une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, offre une bonne expérience d’affichage.

Redmi 13R 5G : toutes les informations

Redmi 13R 5G Caractéristiques Dimensions 168,1 x 77,9 x 8,2 mm

195 grammes Écran LCD IPS de 6,74 pouces HD+ (1 600 x 720 pixels)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Luminosité maximale de 600 nits Processeur MediaTek Dimensity 6100+ RAM 4 Go Stockage 128 Go Système d’exploitation MIUI 14 basé sur Android 13 Caméras Arrière :

50 MP principal f/1.8

0,08 MP lentille auxiliaire

Avant :

5 MP f/2.0 Batterie 5 000 mAh

Charge de 18 W Connectivité 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.3

GPS Autres USB-C

Double nano SIM

Prise casque 3,5 mm

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Le plus curieux de ce nouveau smartphone est à quel point son design nous est familier, et cela parce que, selon une publication de GSMArena, le nouveau Redmi 13R 5G n’est autre que le Redmi 13C 5G rebaptisé pour la Chine. En réalité, à l’exception de la capacité de la mémoire RAM, qui atteint 8 Go sur le Redmi 13C 5G, les spécifications sont exactement identiques pour les deux modèles.

Redmi 13R 5G : prix et disponibilité

Le Redmi 13R 5G est proposé au prix de 999 yuans, ce qui équivaut à environ 140 dollars ou 130 euros. Ce téléphone mobile n’est pas encore en vente, et les précommandes ne sont pas encore ouvertes, mais il est possible de s’inscrire sur le site officiel de Xiaomi pour recevoir une notification dès que cela sera possible.

Le nouveau membre de la série Redmi est équipé d’une configuration unique de 4 Go de RAM + 128 Go de stockage interne, avec de la place pour deux cartes nano SIM. Ce que les acheteurs pourront choisir, ce sont les couleurs de la coque arrière, disponibles en trois rêves : noir, vert et violet.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :