Une des meilleures fonctionnalités des Pixel 8 arrivera sur les téléphones Samsung avec One UI 6.1

Les téléphones Samsung avec One UI 6.1 recevront l’une des meilleures fonctionnalités des Google Pixel 8

Samsung a décidé de rejoindre le train de l’IA pour ne pas être en reste et rivaliser avec les autres fabricants, mais surtout pour faire face à Google. La société de Mountain View a lancé cette année ses nouveaux Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, tous deux remplis de nouveautés qui utilisent l’IA comme partie intégrante de leur fonctionnalité.

Parmi ces fonctionnalités figure la capacité de créer des fonds d’écran grâce à l’IA. Oui, les images sont générées de manière unique, ce qui permet de ne pas avoir deux fonds d’écran identiques. Samsung a décidé que cette fonctionnalité ne sera pas exclusive aux Google Pixel 8 et que ses téléphones avec One UI 6.1 pourront également le faire.

Cette fonctionnalité a été révélée grâce à la fuite de l’utilisateur @BennettBuhner sur X, anciennement Twitter, où l’on peut voir des captures d’écran montrant comment créer ces fonds d’écran grâce à l’IA sur les téléphones Samsung avec One UI 6.1.

Bien qu’il puisse sembler que Samsung ait choisi de copier la caractéristique des téléphones Google, la réalité est que la société derrière Android semble avoir partagé le fonctionnement des fonds d’écran créés par l’IA.

C’est une coïncidence trop importante, comme on peut le voir sur les captures d’écran, que tant sur les téléphones Google que sur les téléphones Samsung, la même invite a été utilisée et qu’elle donne exactement le même résultat dans les deux cas.

One UI 6.1 – Nouvelles fonctionnalités et améliorations – UN FILM !!! 1. Fond d’écran généré par l’IA !!! Exprimez-vous en utilisant des fonds d’écran uniques !!! 2. Effets météorologiques et portrait pour l’écran de verrouillage !!! Changez de thème et d’ambiance !#OneUI6 #Samsung #OneUI61 #GalaxyS24Ultra #GalaxyS23Ultra pic.twitter.com/O3dgNEk0YU — BenIt Bruhner Pro (@BennettBuhner) 10 décembre 2023

Tout indique que Google a décidé de partager cette fonctionnalité avec Samsung afin que ses appareils puissent également créer des images grâce à l’IA et que les utilisateurs puissent les utiliser comme fonds d’écran. Cependant, il existe de petites différences entre les deux utilisations.

Dans le cas de Samsung, l’interface est plus étendue et offre une prévisualisation complète du fond d’écran sans avoir besoin de l’appliquer. Google, en revanche, montre dans une taille plus réduite à quoi ressemblera ce fond d’écran généré par l’IA.

De plus, la phrase qui apparaîtra sur les téléphones Samsung avec One UI 6.1 est « Inspire me » au lieu de « Suprise me » sur les téléphones Google. Il ne reste plus qu’à connaître la date à laquelle One UI 6.1 arrivera sur les appareils Samsung, bien qu’il soit prévu que ce soit bientôt car tout indique qu’il sera lancé conjointement avec les Samsung Galaxy S24.



