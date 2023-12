Apple assure avoir « pris des mesures » contre l’application qui permet d’utiliser iMessage sur Android

Beeper Mini n’a pas eu la fin que tout le monde attendait : Apple a décidé de mettre fin à cette application qui permettait d’utiliser iMessage depuis Android

Apple ne veut pas que vous utilisiez iMessage sur votre téléphone Android, c’est pourquoi ils ont décidé de mettre fin à cette application qui le permettait.

Apple ne veut pas que les utilisateurs en dehors de son écosystème utilisent iMessage. Le lancement de Beeper Mini a mis en alerte l’entreprise de Cupertino, l’application développée par Beeper permet à n’importe qui avec un téléphone Android de communiquer via iMessage sans aucune restriction ou problème.

La firme à la pomme n’est pas satisfaite de cette initiative qui permet aux utilisateurs de deux écosystèmes différents de partager un même espace, déclarant qu’elle a pris des mesures pour empêcher Beeper Mini de fonctionner avec iMessage et, par conséquent, en supprimant complètement la fonctionnalité de cette application.

Utiliser iMessage sur Android est à nouveau de l’histoire ancienne : Apple élimine Beeper Mini

Beeper Mini a eu une vie extrêmement courte, l’application a été lancée il y a quelques semaines à peine et nous avons mis en avant sa principale caractéristique qui était la communication via iMessage sans avoir besoin d’un iPhone. L’application est maintenant dans un no man’s land, ayant perdu sa principale fonctionnalité, elle n’est plus utile.

Apple estime qu’iMessage est un service réservé à ses appareils et ne prévoit pas de le partager avec le monde entier. Tim Cook lui-même a clairement exprimé sa position en répondant à un intervieweur « Achetez un iPhone pour votre mère » lorsque l’on lui a demandé si la société prévoyait de résoudre l’incompatibilité entre Android et iOS lors de l’envoi et de la réception de messages.

Malgré la position claire de l’entreprise à la pomme, le communiqué qu’ils ont publié exprime leur préoccupation pour la sécurité des utilisateurs.

Chez Apple, nous construisons nos produits et services avec des technologies de confidentialité et de sécurité de pointe, conçues pour donner aux utilisateurs le contrôle de leurs données et protéger leurs informations personnelles. Nous avons pris des mesures pour protéger nos utilisateurs en bloquant les techniques qui exploitent de fausses références pour accéder à iMessage. Ces techniques présentaient des risques importants pour la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, y compris la possibilité d’exposition des métadonnées ainsi que l’envoi de messages indésirables, de spams et d’attaques de phishing. Nous continuerons à apporter des mises à jour à l’avenir pour protéger nos utilisateurs.

La société de Cupertino se justifie en invoquant la sécurité des utilisateurs lorsqu’elle met fin à Beeper Mini, mais la société derrière cette application qui a mis Apple en difficulté insiste sur le fait que les messages envoyés sont chiffrés. En réalité, la documentation présentée par Beeper explique comment personne ne peut lire ces messages sauf l’expéditeur et le destinataire.

Beeper insiste sur la sécurité de son application et l’absence de risque pour les utilisateurs, en publiant un communiqué dans lequel elle indique qu’elle partagerait son code avec Apple pour que la violation de la vie privée puisse être vérifiée. Malgré cela, il semble que l’avenir de Beeper Mini soit incertain et, pour l’instant, il ne fonctionne toujours pas.

Il y a un certain espoir qu’il puisse être remis en service. Le cloud de Beeper n’a pas encore été supprimé, ce qui suggère qu’Apple n’a pas le pouvoir nécessaire pour le désactiver. De plus, Beeper espère que l’opinion publique jouera en sa faveur si Apple décide d’engager des poursuites judiciaires contre leur application.

