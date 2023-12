Accusations de fausse démonstration de Gemini, le nouveau modèle d’IA de Google

La vidéo de démonstration de Gemini n’était pas aussi réaliste que nous l’avions imaginé.

Un extrait de la célèbre vidéo dans laquelle Google démontrait les capacités de Gemini

La présentation de Gemini, le nouveau grand modèle de langage de Google, la semaine dernière, a été l’une des actualités les plus importantes dans le domaine de l’intelligence artificielle de cette année 2023. Pour la première fois, une entreprise a réussi à montrer au monde un modèle capable de rivaliser, voire de surpasser, le modèle GPT-4 d’OpenAI en termes de capacités, de compétences et de temps de réponse. Enfin, du moins c’est ce que Google nous a fait croire grâce aux différentes démonstrations qu’il a présentées.

Parmi toutes ces démonstrations, il y en avait une qui a attiré l’attention de beaucoup de monde. Il s’agit d’une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Google, qui compte déjà . Dans cette vidéo, la société montrait certaines des à travers différentes interactions avec le modèle, montrant ainsi la capacité de cette IA à , qu’elles soient visuelles ou auditives, de manière fluide et surtout, .

Mais tout semble indiquer que ce dont Gemini est capable. Un porte-parole de Google a confirmé à Bloomberg que, en réalité, la démonstration montrée dans la vidéo n’a pas été faite en temps réel et la voix n’a pas été utilisée comme le suggère la vidéo.

La vidéo incroyable qui démontre les capacités de Gemini, trop belle pour être vraie

Dans la vidéo, disponible ci-dessous, on peut voir comment Gemini est capable de réalisées par le narrateur, de manière incroyablement précise et rapide.

avec une série de consignes pour son interprétation ultérieure. Sur le site de Google pour les développeurs, certaines de ces consignes peuvent être consultées.

Face à la polémique, un représentant de Google DeepMind (la division chargée du développement de Gemini) a décidé de apporter plus de clarté à ce sujet sur son profil X. Il expliquait que la vidéo était destinée à en leur montrant différentes expériences utilisateur qui pourraient devenir réalité grâce à Gemini.

Par conséquent, même si , on peut affirmer que Google a « exagéré » les capacités (déjà impressionnantes) de Gemini afin de rendre sa démonstration encore plus remarquable. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre que le modèle soit disponible de manière plus large afin de pouvoir .



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :