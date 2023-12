realme V50 et V50s : Lancement des Smartphones 5G Abordables

realme a discrètement introduit deux nouveaux smartphones abordables compatibles 5G sur le marché chinois, élargissant sa série V50. Composés du realme V50 et du V50s, les deux appareils partagent des caractéristiques identiques, le premier étant une déclinaison pour les opérateurs et le second une version débloquée.

realme V50 et V50s : Appareils 5G abordables

Malgré la divergence des noms, les realme V50 et V50s témoignent de l’engagement de la marque à proposer des smartphones abordables mais dotés de nombreuses fonctionnalités. S’inspirant du realme 11x, ces nouveaux venus présentent un design similaire à cadre plat et un module de caméra circulaire. Cependant, des distinctions intéressantes résident dans leurs capacités de caméra et leurs vitesses de charge.

Affichant une épaisseur élégante de 7,89 mm et un poids de 190 g, la série V50 arbore un écran perforé de 6,72 pouces centré. Ce panneau LCD impressionne par une résolution de 2400 x 1080 pixels (FHD+), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 680 nits, garantissant une expérience visuelle vibrante et immersive.

Sous le capot, les realme V50 et V50s sont alimentés par la puce MediaTek Dimensity 6100 Plus. Assurant des performances fluides et efficaces. Fonctionnant sous realme UI 4.0 basé sur Android 13, les utilisateurs peuvent s’attendre à une interface conviviale avec les dernières fonctionnalités.

Les amateurs de photographie apprécieront le double appareil photo à l’arrière, composé d’un capteur principal de 13 MP accompagné d’un autre capteur secondaire non spécifié, probablement un capteur de profondeur. À l’avant se trouve un appareil photo de 8 MP, qui ravira les passionnés de selfies et d’appels vidéo.

Les caractéristiques supplémentaires incluent un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté, une prise casque 3,5 mm, un emplacement pour carte MicroSD et une batterie robuste de 5 000 mAh, bien que les vitesses de charge spécifiques ne soient pas explicitement mentionnées. Présupposant une prise en charge de la charge standard de 10 W ou 18 W, ces appareils s’alignent sur l’engagement de la marque à proposer des solutions abordables et pratiques.

Les prix des realme V50 en Chine sont les suivants :

realme V50 : 6 Go + 128 Go – ¥1,199 (~165 $) 8 Go + 256 Go – ¥1,399 (~195 $)

realme V50s : 6 Go + 128 Go – ¥1,499 (~210 $) 8 Go + 256 Go – ¥1,799 (~250 $)



Disponibles en captivant Purple Dawn (Aube pourpre) ou en sophistiqué Midnight Black (Noir minuit), la série V50 présente une proposition attrayante pour les consommateurs soucieux de leur budget cherchant une combinaison de connectivité 5G et de fonctionnalités impressionnantes dans leurs smartphones.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :