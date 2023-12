Ces 5 Samsung Galaxy haut de gamme sont les premiers téléphones à recevoir la mise à jour Android de décembre

La mise à jour de sécurité de décembre est déjà en cours de déploiement sur les Galaxy S23 et les Galaxy Note 20 aux États-Unis avec les versions de firmware S91xU1UES2BWKA et N98xU1UES6HWK1, respectivement.

L’intégralité de la série Galaxy S23 est mise à jour avec le patch de sécurité de décembre 2023

À peine une semaine après que Google ait lancé la mise à jour Android de décembre 2023, Samsung a déjà commencé à déployer le dernier patch de sécurité Android sur certains de ses meilleurs terminaux, qu’ils soient les plus récents ou ceux qui existent depuis un certain temps sur le marché.

Ainsi, selon les informations du média spécialisé SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à déployer la mise à jour Android de décembre sur ses trois derniers fleurons, les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra, ainsi que sur les deux derniers membres de la gamme Note, les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra.

Le patch de sécurité de décembre arrive sur les Galaxy S23 et les Galaxy Note 20 aux États-Unis

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de décembre 2023 sur les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra aux États-Unis avec la version du firmware S91xU1UES2BWKA et sur les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra de ce pays avec le numéro de build N98xU1UES6HWK1. On prévoit que cette mise à jour s’étendra aux modèles du reste du monde au cours des prochaines semaines.

Dans les deux cas, ce nouveau firmware inclut le patch de sécurité de décembre 2023 qui résout un total de 75 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, dont 54 ont été découvertes par Google et le reste par Samsung même. Il corrige quelques bugs généraux détectés dans l’interface utilisateur et améliore les performances et la stabilité des cinq terminaux.

Lorsque cette mise à jour sera déployée à l’échelle mondiale, vous pourrez vérifier si elle est disponible en accédant au menu Paramètres de votre Galaxy S23 ou Galaxy Note 20 et en vous rendant dans la section Mise à jour logicielle.

Dès qu’elle sera disponible sur votre téléphone Samsung, il vous suffira de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre appareil avec le dernier patch de sécurité Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :