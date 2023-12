l’IA consomme autant d’énergie que recharger complètement un téléphone pour ce nombre d’images générées

On a beaucoup parlé de l’intelligence artificielle, de son impact et de ses avantages pour l’avenir, mais il y a un aspect qui a été moins abordé… c’est le coût énergétique de cette technologie avancée. En ce sens, certaines études récentes montrent que les images d’IA coûtent cher et que générer seulement 9 images consomme autant d’énergie que recharger complètement la batterie de votre téléphone portable.

Le coût élevé de la génération d’images IA

Une des préoccupations majeures du monde est sans aucun doute les questions énergétiques et leurs conséquences sur l’environnement, à une époque où les changements climatiques planent sur l’humanité. C’est pourquoi des études et des recherches sur les situations qui peuvent avoir un impact énergétique plus important sont constamment publiées.

L’Intelligence Artificielle est actuellement mise en avant car il s’agit d’une technologie avancée qui a encore beaucoup à croître, mais qui ne fonctionne que lorsqu’elle est « connectée à la machine », c’est-à-dire qu’elle nécessite de l’énergie. Ainsi, les ressources informatiques requises par les modèles d’IA générative ont un effet néfaste car ils génèrent d’importantes émissions de CO2.

Plus précisément, une étude récente montre qu’il s’agit d’une dépense énergétique coûteuse, en particulier lorsqu’il s’agit de la création d’images. La recherche a été menée par des chercheurs de l’Université Carnegir Mellon et de la startup HuggingFace, et a révélé que l’utilisation de modèles d’IA générative nécessite une grande quantité d’énergie.

L’étude montre que l’outil Code Carbon a été utilisé pour comparer les émissions de CO2 des 16 modèles d’IA les plus utilisés dans le hub HuggingFace, une plateforme ouverte permettant de tester les modèles d’IA. Comme le montre le graphique ci-dessous, la création d’images génère beaucoup plus d’émissions de CO2 que les autres processus d’IA et les modèles d’IA générative.

Les résultats révèlent que la création de 1 000 inférences consomme entre 0,06 et 2,9 kWh, avec une consommation moyenne de 1,35 kWh. Les chercheurs ont souligné qu’en moyenne, un smartphone consomme 0,012 kWh d’énergie pour se recharger. Il est donc conclu que la génération de seulement 9 images IA équivaut à une consommation d’énergie similaire à la recharge complète de la batterie du téléphone portable.

Cependant, le scénario devient encore plus grave lorsque l’on constate que certains modèles consomment beaucoup plus que d’autres, le pire d’entre eux consommant 11,49 kWh pour 1 000 inférences, ce qui équivaut à recharger la batterie du téléphone portable une fois et à générer une seule image IA.

En ce qui concerne les émissions de CO2, en moyenne chaque image générée émet entre 0,1 et 0,5 gramme de dioxyde de carbone. Et dans les modèles les plus polluants analysés par l’étude, cette émission passe à 2 grammes de CO2 par image.

En résumé, ce n’est pas un scénario encourageant pour la technologie de l’IA et il sera important d’améliorer les systèmes afin de réduire cette consommation d’énergie.

