Ce robot aspirateur surpuissant de Roborock spécial pour animaux de compagnie baisse de 40%

Avec un système de navigation novateur, ce gadget de Roborock laissera vos sols impeccables.

Le fabricant spécialisé ne déçoit pas chaque année avec certains modèles de sa vaste gamme leader de robots aspirateurs.

Vous n’avez pas encore d’aspirateur robot à la maison ? Cette période de Noël est le moment d’en obtenir un des meilleurs gadgets de nettoyage qui a révolutionné ce secteur au cours de la dernière décennie. D’abord iRobot avec ses Roomba, puis Xiaomi avec certains modèles, et ensuite Roborock (en partenariat avec Xiaomi) est né pour démontrer qu’il est possible d’innover sur ce marché si saturé.

C’est pourquoi je tiens à recommander l’une des meilleures offres que nous avons vues dans le catalogue de Roborock, avec le Roborock Q7 MAX+. C’est un modèle avec une base de vidage automatique qui ne coûte aujourd’hui que 699 409 euros chez MediaMarkt et 429 euros sur Amazon. Si vous le voulez sans la base de vidage automatique, il vous suffit de débourser 100 euros de moins.

Achetez l’aspirateur robot le plus recommandé avec une grande réduction

Il y a de nombreuses raisons qui font de cela l’un des meilleurs robots aspirateurs du marché. En commençant par sa grande puissance d’aspiration et en finissant par sa taille compacte, ce robot de Roborock est un excellent investissement dans le nettoyage qui vous durera de nombreuses années.

Le Roborock Q7 MAX est un robot qui peut gérer tous types de saletés, qu’elles soient sèches ou humides. Il intègre un puissant moteur capable d’atteindre 4200 PA d’aspiration, éliminant à la fois la poussière et les poils, ainsi que les céréales ou les grains de café. Il a plus du double de la puissance de l’autre super robot de Roborock, le S5 MAX qui a connu un tel succès.

Sa navigation LiDAR utilise un laser qui détecte même le plus petit objet sur son chemin. Il cartographie avec précision chaque pièce de votre maison et enregistre une carte avec tous les coins. Vous pourrez même enregistrer plusieurs étages d’une maison ou plusieurs logements. Cette navigation intelligente s’ajoute à la possibilité de se glisser sous la plupart des meubles d’une habitation avec ses 7 cm de hauteur seulement.

Il intègre un réservoir d’eau de 350 ml et un réservoir à poussière de 470 ml. Ils stockent toute la saleté et peuvent être vidés en quelques secondes d’une simple pression et d’un secouement dans la poubelle. La base de vidage automatique comprend un sac de 2,5 litres qui vous avertira lorsqu’il est plein pour pouvoir le remplacer.

Et si vous vous inquiétez que votre appartement ou votre maison soit trop grand pour ce robot, ne vous inquiétez pas. Ce Roborock Q7 MAX+ intègre une batterie capable de vous offrir jusqu’à 180 minutes de nettoyage continu. Le robot lui-même retournera à la base lorsqu’il atteindra 20% de charge, pour revenir plus tard et terminer le travail.

Et le meilleur de tout, il est connecté en WiFi, vous pouvez donc l’utiliser avec des applications comme Google Home ou Amazon Alexa et leurs assistants vocaux. La base de vidage automatique fera tout le reste pour vous en aspirant toute la poussière du réservoir de saleté (pas de l’eau). Croyez-moi, j’ai eu des robots à 150 et 200 euros, et aucun d’entre eux ne m’a donné la tranquillité d’esprit lorsque je nettoie la poussière de la maison.

