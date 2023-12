Les impressionnants vivo X100 et X100 Pro ont déjà une date de présentation mondiale

Présentés en Chine en novembre, les vivo X100 Series deviendront internationaux le jeudi 14 décembre prochain.

Image promotionnelle du vivo X100 Pro, le modèle le plus avancé de la famille.

Prêt à conquérir les marchés internationaux, et ayant même remporté le Prix Netcost-security.fr 2023 pour son recommandable vivo V29 5G, il est vrai que vivo a voulu suivre les pas de Xiaomi en lançant son propre système d’exploitation, BlueOS, qui a été présenté en Chine où ils étaient également exclusifs depuis le mois de novembre dernier leurs smartphones les plus avancés de toute l’histoire de la marque de Dongguan.

C’était une question de temps, en tout cas, avant que vivo ne nous présente les X100 et X100 Pro en Europeet dans le reste des marchés mondiaux, ce qui se produira très bientôt, plus précisément le 14 décembre prochain à 19h00 selon le site web du fabricant chinois, qui ne précise cependant pas le fuseau horaire, ce qui nous oblige à être plus attentifs que jamais.

Dans le lien suivant, vous pouvez vous inscrire et suivre toute la présentation de ces vivo X100 Series qui visent le sommet du catalogue Android :

vivo X100 Series, toutes les informations sur la présentation

Pour ouvrir l’appétit, il convient de souligner que vivo a beaucoup de nouveautés à nous raconter et beaucoup d’interrogations à nous résoudre, et ces nouveaux smartphones phares misent pour la première fois exclusivement sur le matériel d’origine taïwanais, les deux modèles bénéficieront du puissant MediaTek Dimensity 9300 en passant outre la ligne Snapdragon 8 de Qualcomm qui était habituellement utilisée pour donner vie aux modèles Pro de vivo.

Comme vous vous y attendez, la construction et le design seront à nouveau exquis, mais cette fois-ci, comme tous les autres fabricants du conglomérat BBK Electronics – OnePlus ou OPPO, par exemple – ils opteront pour une composition arrière très attrayante, avec ce grand module circulaire bien saillant pour accueillir tous les capteurs photographiques.

Et comme c’est aussi évident, la photographie mobile sera une fois de plus le grand attrait des vivo X100 Series qui disposent, sur le papier, d’un matériel photographique exceptionnel avec la prestigieuse signature de ZEISS et ses optiques avec le célèbre revêtement T* coating.

Ce n’est pas tout, car le modèle Pro disposera d’un capteur principal d’1 pouce et la dernière génération de la puce vivo V3 pour le traitement des images, ainsi que d’un autre capteur ultra grand angle et d’une caméra périscope. Il s’agit exactement de la même configuration que celle du vivo X100, bien que les performances des trois capteurs soient réduites et que la même puce vivo V2 soit installée du côté de l’ISP.

vivo proposera de nouveaux ‘flagship’ sur les marchés internationaux à partir du jeudi 14 décembre prochain, avec beaucoup de technologie, des matériaux haut de gamme et un design attrayant hérité de BBK Electronics.

En ce qui concerne les mémoires, il sera possible de choisir jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, sans savoir quelles versions vivo proposera en Europe, tandis que la batterie sera montée en deux modules pour atteindre une puissance de 120 watts, avec jusqu’à 5 000 mAh sur le X100 et 5 400 mAh sur le X100 Pro, qui bénéficie également d’une recharge rapide sans fil.

Il s’agira de deux bêtes avec un écran LTPO AMOLED de 6,78 pouces de type 1B colors, avec une résolution FHD+ de 1 260p, jusqu’à 3 000 nits de luminosité (pic) et jusqu’à 120 Hz de taux de rafraîchissement, le tout avec une certification IP68 et beaucoup de technologie pour continuer à convaincre… Nous sommes impatients !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :