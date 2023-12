Automobiles : Quelle marque enregistre le plus d'accidents ?

Le secteur automobile est très avancé. De nos jours, si nous n’avons pas de problèmes majeurs, un bus peut durer presque « toute une vie ». Mais il y a une marque qui est très sujette aux accidents. Découvrez de quelle marque il s’agit et quelle en est la raison apparente.

Selon une étude de la société de données automobiles carVertical, posséder une BMW signifie généralement rencontrer des problèmes. D’après les informations, environ 64,7 % de toutes les voitures de la marque allemande ont déjà eu un type d’accident.

Matas Buzelis, expert en automobile et directeur de la communication chez carVertical, affirme que…

BMW est une marque de voiture très prisée, mais malgré son statut de marque de luxe, les modèles plus anciens et plus abordables sont souvent achetés par de jeunes conducteurs inexpérimentés. De plus, selon les compagnies d’assurance, les conducteurs de BMW sont plus enclins à prendre des risques au volant. Par conséquent, il n’est pas surprenant que la marque soit en tête de liste des marques de voitures avec le plus d’incidents.