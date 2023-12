10 applications très bonnes mais très peu connues que vous devez essayer sur votre téléphone portable

Voici les 10 applications Android les plus sous-estimées sur Google Play. Donnez-leur une chance et découvrez tout leur potentiel.

Applications sur un téléphone Android

Le Google Play Store est rempli d’applications gratuites de toutes sortes, mais malgré cela, nous avons tendance à utiliser celles qui sont les plus populaires sur le store de Google ou celles recommandées par notre cercle le plus proche. Cela fait que nous ne prenons pas la peine d’essayer de véritables perles rares pour Android qui valent vraiment le coup.

Pour éviter que cela ne vous arrive, nous allons vous faire découvrir aujourd’hui 10 applications gratuites pour Android qui ne sont pas très connues, mais qui sont vraiment utiles et intéressantes.

Supprimer des objets des photos

Comme son nom l’indique, cette application gratuite vous permet de supprimer facilement et rapidement des objets indésirables d’une photo tels que des logos, des personnes, du texte, des imperfections, des stickers ou des marques d’eau.

En réalité, pour utiliser cette application, il vous suffit de sélectionner une photo de votre galerie, marquer les personnes ou les objets que vous voulez supprimer, déplacer l’outil effaceur sur ceux-ci et appuyer sur le bouton Supprimer pour les faire disparaître de la photo.

De plus, une fois les objets ou les personnes supprimés de la photo, vous pourrez l’enregistrer dans la mémoire de votre smartphone pour la partager avec qui vous voulez sur Instagram, WhatsApp ou Telegram.

Téléchargez gratuitement Supprimer des objets des photos.

Proton Pass: Gestionnaire de mots de passe

Si vous recherchez une bonne application de gestion de mots de passe pour Android, vous devriez essayer Proton Pass, un gestionnaire de mots de passe open source développé par les créateurs de Proton Mail, l’un des meilleurs fournisseurs de messagerie électronique cryptée au monde.

Ce gestionnaire de mots de passe est chiffré de bout en bout, dispose d’un système de vérification en deux étapes et en plus de vous permettre de sauvegarder vos mots de passe et d’en créer de nouveaux, il vous permet également de générer des alias d’adresses e-mail pour masquer votre véritable adresse.

Proton Pass est une application entièrement gratuite sans publicité, mais avec une gamme d’achats in-app allant de 16,99 euros à 174,99 euros grâce auxquels vous pouvez débloquer des fonctionnalités supplémentaires.

Téléchargez gratuitement Proton Pass: Gestionnaire de mots de passe.

HiPaint – Dessiner des croquis

HiPaint est une application gratuite de dessin et de peinture qui met à votre disposition une variété d’outils professionnels pour vous aider à créer des croquis, des peintures et des illustrations de toutes sortes.

Cette application dispose d’une interface utilisateur très simple à utiliser et comprend plus de 41 types de pinceaux différents, 37 réglages de pinceau entièrement personnalisables, une large palette de couleurs et toutes sortes de filtres et d’ajustements qui vous permettront de créer votre propre œuvre d’art.

Téléchargez gratuitement HiPaint – Dessiner des croquis.

Qobuz : Musique et éditorial

Qobuz est l’application de musique en ligne qui vous permet d’écouter une variété de morceaux musicaux sans limites et avec une qualité audio exceptionnelle. En effet, Qobuz vous offre plus de 100 millions de chansons en haute résolution (Hi-Res) et des milliers de playlists de tous les styles comme rock, classique, jazz, électronique, pop, funk, soul, RnB ou métal, entre autres.

Qobuz est une application gratuite avec publicité que vous pouvez télécharger en suivant le lien direct vers Google Play ci-dessous.

Téléchargez gratuitement Qobuz : Musique et éditorial.

Whakoom : Organisez vos bandes dessinées !

Whakoom est une application gratuite qui vous aide à organiser votre collection de bandes dessinées afin que vous sachiez, à tout moment, les bandes dessinées que vous possédez, celles que vous souhaitez et celles qui vous manquent pour compléter vos collections.

Pour ajouter une bande dessinée à Whakoom, il vous suffit de scanner son code-barres avec l’application et d’indiquer si vous l’avez ou si vous la souhaitez. Une fois ajoutée, vous pourrez lire les critiques écrites par d’autres lecteurs, évaluer et donner votre avis sur les bandes dessinées que vous lisez, suivre d’autres lecteurs de bandes dessinées et partager votre collection avec vos amis.

Téléchargez gratuitement Whakoom : Organisez vos bandes dessinées !

Lookout – Vision assistée

Lookout est un outil pratique qui utilise la vision artificielle pour aider les personnes aveugles ou malvoyantes à accomplir des tâches de manière plus simple.

Cette application gratuite développée par Google utilise l’appareil photo du téléphone pour faciliter l’obtention d’informations sur leur environnement, ce qui leur permet d’accomplir des tâches quotidiennes plus efficacement telles que trier le courrier, faire les courses, etc..

Téléchargez gratuitement Lookout – Vision assistée.

niji・journey

Niji Journey est l’une des meilleures applications pour générer des images par IA disponibles sur Android en ce moment et est axée sur la création d’images de type anime.

En réalité, cette application est une sorte de version semi-officielle de Midjourney, car les comptes et les abonnements peuvent être synchronisés avec les comptes du générateur d’images alimenté par IA le plus populaire.

Téléchargez gratuitement niji・journey.

Apprendre des langues avec Ling

Si vous avez déjà essayé des plateformes telles que Duolingo ou Memrise sans être convaincu, vous devriez essayer Ling, une application d’apprentissage des langues qui propose plus de 60 langues disponibles et plus de 200 leçons par langue.

De plus, ces leçons durent 15 minutes, ce qui est plus long que celles des autres alternatives, et elles incluent toutes des phrases utiles, du vocabulaire, de la grammaire et des exemples pratiques avec des enregistrements audio de locuteurs natifs pour tous les niveaux d’apprentissage.

Téléchargez gratuitement Apprendre des langues avec Ling.

Termius – Client SSH et SFTP

Termius est l’un des meilleurs clients SSH sur Google Play, comme en témoigne sa note moyenne de 4,8 sur 5 basée sur plus de 26 000 avis d’utilisateurs.

Termius est une application gratuite qui vous permet de réaliser des connexions SSH, Mosh, Telnet, Port Forwarding et SFTP, de travailler avec plusieurs sessions simultanées et de sauvegarder des commandes et des scripts pour les exécuter ultérieurement.

Téléchargez gratuitement Termius – Client SSH et SFTP

Microsoft Designer

Nous terminons cette compilation d’applications moins connues pour Android avec Microsoft Designer, un outil de design d’images axé principalement sur la création de contenu pour les réseaux sociaux, qui vous permet de générer gratuitement des images avec IA et qui propose une grande variété de modèles, de styles et de fonctionnalités qui vous permettront de créer des images entièrement personnalisées.

Bien que Microsoft Designer soit encore en version bêta, cette application est entièrement fonctionnelle et donne des résultats plus que satisfaisants.

Microsoft Designer est une application totalement gratuite, sans publicité ni achats in-app, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers le Play Store ci-dessous.

Téléchargez gratuitement Microsoft Designer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :