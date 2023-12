Création d’une forteresse technologique inexpugnable : voici la nouvelle œuvre pour ultra-riches

Le pays est déjà célèbre pour ses créations pharaoniques et cyclopéennes.

Siranna est l’un des nouveaux et ambitieux projets de l’Arabie saoudite

L’Arabie saoudite est un pays où les investissements dans la construction sont massifs. Ainsi, on trouve de véritables folies urbanistiques combinées à des œuvres de pointe comme des trains fonctionnant à l’hydrogène. Parmi ces créations, on trouve également quelque chose de très frappant, à savoir qu’elles sont gérées par l’une des figures de proue de la famille royale : Mohammed ben Salmane, de sorte que l’argent public du royaume finance ces œuvres publiques gigantesques.

Aujourd’hui, nous allons parler de sa nouvelle création, un hôtel en forme de forteresse pour les plus riches, avec des fonctionnalités très exclusives.

La forteresse impossible pour les super riches

Selon Neom, l’entreprise saoudienne spécialisée dans les travaux impossibles, elle travaille sur une création hexagonale qui servira de forteresse imprenable destinée exclusivement aux super riches du monde entier. Ainsi, avec une forme rappelant la Chaussée des Géants, l’entreprise de Mohammed ben Salmane (héritier du trône d’Arabie saoudite) travaillerait à la construction de cette construction colossale.

Il n’est pas surprenant de voir toutes sortes de créations portant sa signature. En réalité, celle-ci serait la plus proche de la possibilité de construire quelque chose de remotement possible. Mais attention, c’est encore un concept. L’idée est qu’il s’agisse d’une vision moderne et organique qui évoque les rochers.

De plus, cela sera extrêmement exclusif. C’est un endroit conçu uniquement pour les personnes les plus riches des classes supérieures, avec une capacité de 65 chambres et 35 résidences pour que les membres de la jet-set puissent se déconnecter et maintenir un profil bas.

Les détails les plus importants révèlent que :

Neom est une entreprise connue pour d’autres œuvres pharaoniques, comme The Line.

Maintenant, elle souhaite construire un refuge ou une forteresse imprenable destiné exclusivement aux personnes les plus riches de la planète.

Il aura 65 chambres et 35 résidences exclusives pour les plus fortunés.

L’entreprise est soutenue par Mohammed ben Salmane, l’homme fort et héritier du régime saoudien.

Neom est connue pour ses projets impossibles, celui-ci ressemblant à un château avec des structures hexagonales assez singulières.

Pour le moment, il ne s’agit que d’un concept qui n’est pas nécessairement destiné à être réalisé un jour. Cependant, tout laisse à penser que oui, et il viendrait s’ajouter à la liste des projets pharaoniques qui semblent à première vue impossibles à mener à bien.

N’oublions pas que derrière cette entreprise se trouve l’héritier de la fortune du royaume d’Arabie saoudite. Cependant, ce n’est pas sa plus grande œuvre, car ils veulent construire une ville qui sera une ligne dans le désert de plus de 120 kilomètres de long. Quelque chose qui semble conceptuellement impossible mais dont les travaux ont déjà commencé sur la côte de l’Arabie saoudite.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :