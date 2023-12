Véhicules électriques chinois incitent les marques à créer des voitures moins chères

La peur des voitures électriques chinoises favorise la production de VE moins chers

Bien que la plupart des voitures qui circulent sur les routes soient encore traditionnelles à combustion, les voitures électriques gagnent progressivement du terrain. Cependant, le prix élevé reste un inconvénient qui dissuade de nombreux conducteurs de les acheter. Cependant, cette situation pourrait s’inverser dans un proche avenir.

À cet égard, selon Reuters, l’augmentation des voitures électriques chinoises moins chères met une pression sur les constructeurs automobiles pour le développement et la production de VE à des prix plus abordables. En effet, ces marques ont déjà commencé à faire appel à divers fournisseurs, des fabricants de matériaux de batteries aux fabricants de puces, afin de réduire les coûts liés au développement de voitures électriques et de les rendre ainsi moins chères.

Selon Andy Palmer, président de la start-up britannique Brill Power, qui a créé du matériel et des logiciels pour promouvoir la gestion et les performances des systèmes de batteries des voitures électriques, « maintenant, les constructeurs automobiles se tournent simplement vers des véhicules abordables, et ils savent qu’ils doivent le faire ou ils vont perdre face aux fabricants chinois ».

Le dirigeant, ancien PDG d’Aston Martin, a également déclaré que les produits de Brill Power pourraient augmenter l’autonomie des véhicules électriques de 60% et permettre l’utilisation de batteries plus petites. Ces changements pourraient donc être cruciaux, car la batterie est actuellement le composant le plus cher d’une voiture électrique.

Reuters évoque quelques changements déjà effectués par certaines marques, comme Renault qui a déclaré en novembre avoir des projets pour réduire les coûts de ses voitures électriques de 40% et Stellantis qui construit une usine européenne avec la chinoise CATL pour obtenir des batteries LFP moins chères.

Plusieurs marques ont déjà commencé à commercialiser des modèles à moins de 30 000 euros et récemment, le PDG de Volkswagen a déclaré croire qu’il y aura des voitures électriques à 20 000 euros d’ici la deuxième moitié de la décennie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :