Cette alternative à Google Photos promet d’être beaucoup plus sécurisée grâce au chiffrement de bout en bout

Vous recherchez une alternative intéressante à Google Photos? Proton Drive est une excellente option sécurisée et gratuite.

L’interface de Proton Drive, l’une des meilleures alternatives à Google Photos disponibles aujourd’hui

Si vous recherchez une alternative à Google Photos pour stocker vos photos, vidéos et créer des sauvegardes, nous allons vous présenter l’une des plus intéressantes que nous ayons vues depuis longtemps. Elle s’appelle Proton Drive et, bien qu’il ne s’agisse pas d’un nouveau service, elle a récemment été mise à jour de manière significative, ce qui en réalité une excellente option pour que les utilisateurs d’Android puissent stocker leurs images dans le cloud.

Proton Drive pour Android vous permet désormais de sauvegarder automatiquement vos photos

Proton Drive est depuis longtemps l’un des meilleurs services de stockage en cloud en raison de son approche privée et sécurisée. Il s’agit d’une application créée par la même société derrière des services tels que Proton Mail, le client de messagerie ultra sécurisé.

Dans ce cas, nous avons affaire à un service de stockage en cloud doté de fonctionnalités telles que le chiffrement de bout en bout par défaut, garantissant que aucun des fichiers stockés ne peut être exposé ou visualisé par des tiers.

Maintenant, nouveauté, Proton Drive pour Android inclut l’option de créer automatiquement des sauvegardes d’images et de vidéos, de la même manière que le fait déjà Google Photos.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit d’ouvrir l’application Proton Drive et d’activer l’option de sauvegarde des photos. Toutes les images stockées sur l’appareil seront sauvegardées sur le stockage en cloud et, une fois le processus terminé, les fichiers seront accessibles depuis n’importe quel appareil ayant accès à Internet.

Bientôt, la sauvegarde automatique des images sur Proton Drive sera également disponible dans la version iOS, et la société travaille déjà à rendre son service une alternative bien plus complète et intéressante à Google Photos, grâce à des fonctionnalités telles que la prise en charge des albums, la catégorisation automatique ou des fonctionnalités alimentées par l’apprentissage automatique.

Proton Drive est une application gratuite et tous les utilisateurs qui décident de créer un compte bénéficieront de 1 Go de stockage en cloud gratuit.

Téléchargez Proton Drive sur Google Play

