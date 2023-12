Samsung reste la marque qui vend le plus de téléphones pliables, mais son règne est en danger

La forte concurrence de marques telles que HONOR et HUAWEI fait que Samsung pourrait bientôt perdre sa place de numéro 1 sur le marché des smartphones pliables.

Les smartphones pliables de Samsung restent les plus vendus, avec le succès particulier du Galaxy Z Flip 5.

Depuis des années, Samsung domine le marché des smartphones pliables, un règne qu’il a renouvelé au troisième trimestre de cette année 2023. Selon un nouveau rapport de DSCC (Display Supply Chain Consultants), Samsung a été responsable de 72% des expéditions de téléphones pliables effectuées entre juillet et septembre de cette année. Sa domination reste notable, bien que la montée en puissance de ces smartphones mette en danger le règne de la marque coréenne.

Cette montée en puissance est due à la fois au public et à d’autres marques en dehors de Samsung. Le troisième trimestre a été la période au cours de laquelle le plus de smartphones pliables ont été vendus, avec une croissance spectaculaire de 215% par rapport au trimestre précédent de cette même année 2023, ce qui pourrait bénéficier à Samsung. Cependant, des marques telles que HONOR et HUAWEI font un excellent travail et aspirent à obtenir une part de marché de la marque coréenne.

La concurrence augmente sur le marché des smartphones pliables

Comme nous venons de le mentionner, le troisième trimestre de 2023 a été la période au cours de laquelle le plus de smartphones pliables ont été vendus. Cela démontre que l’intérêt pour ce type de smartphones est croissant, bien que leurs débuts aient été difficiles. La croissance a été particulièrement importante, de 215%, par rapport au deuxième trimestre de cette année 2023. Par ailleurs, les ventes augmentent de 16% par rapport à la même période de 2022.

Au total, 7 millions de smartphones pliables ont été vendus dans le monde de juillet à septembre. Ce succès est très lié au lancement du Samsung Galaxy Z Flip 5 et du Samsung Galaxy Z Fold 5, disponibles depuis fin juillet.

En réalité, le modèle à clapet, le Galaxy Z Flip 5, peut se vanter d’être le pliable le plus vendu de tous au cours de ce troisième trimestre. En particulier, il représentait 45% des ventes, c’est-à-dire près de la moitié des pliables vendus étaient un Samsung Galaxy Z Flip 5. Juste après, on retrouve le Galaxy Z Fold 5, qui représentait 24% des ventes totales.

Ces chiffres confirment simplement le succès mondial des smartphones pliables de Samsung. Sur toutes les unités vendues au troisième trimestre de cette année, la marque coréenne était responsable de 72%. Très loin derrière se trouvent HUAWEI, avec 9% de la part de marché totale, et HONOR, avec 8% des expéditions mondiales. Cependant, l’avenir ne semble pas aussi positif pour la marque sud-coréenne.

Comme l’indique le rapport de DSCC, la part de marché de Samsung pourrait chuter à 42% au dernier trimestre de l’année, en raison de la baisse des ventes du Galaxy Z Flip 5 et du Galaxy Z Fold 5. Une autre des raisons est l’augmentation de la popularité des pliables de HUAWEI, qui pourrait atteindre 21% de la part de marché, et de HONOR, qui pourrait représenter 19% des expéditions totales.

Il faut avouer que des marques telles que celles mentionnées, ainsi que d’autres telles que Motorola et OPPO, font un excellent travail dans le domaine des smartphones pliables. En réalité, on s’attend à ce que des modèles comme le HUAWEI Mate X5 et le HONOR Magic V2 se positionnent parmi les modèles les plus vendus dans le monde entier, même devant le Samsung Galaxy Z Fold 5. De plus, d’autres entreprises telles que Google, OnePlus et Tecno ont également commencé à se lancer sur ce marché.

Il suffit d’attendre quelques mois pour confirmer si les prévisions de DSCC se réalisent. Cependant, il est plus probable que ces prévisions se réalisent et que le bon travail des autres marques mette réellement en danger le règne de Samsung.

