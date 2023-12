Les meilleurs 9 programmes pour éliminer les virus et les malwares du PC

Dans ce guide, je vais vous expliquer quels sont les meilleurs programmes pour éliminer les virus et les logiciels malveillants de votre PC

Ceci est une compilation où je vous montre les meilleurs programmes pour éliminer les virus et les logiciels malveillants de votre PC. L’utilisation de ce type d’outils peut vous aider si vous soupçonnez que votre ordinateur a été infecté. Pour vous donner une idée, ce sont des applications qui fonctionnent de manière similaire aux antivirus sur Android, car leur objectif est également d’éliminer les virus du téléphone.

Dans chaque section, vous trouverez un lien vers la page officielle de chaque outil antivirus ainsi que certaines des fonctionnalités les plus importantes. Gardez à l’esprit que toutes les propositions ne sont pas gratuites. Mon intention est de vous donner le plus grand nombre d’options possibles, donc il y a des suites de sécurité complètes et payantes, ainsi que de très bons antivirus avec des modèles freemium. Bien sûr, il y a aussi quelques propositions totalement gratuites. Ne les manquez pas!

Sécurité de Windows

Je commence par parler de la Sécurité de Windows. Si vous avez un ordinateur sous le système Microsoft, sachez que vous êtes déjà protégé par un antivirus. L’anciennement connu sous le nom de Windows Defender dispose des principales fonctionnalités en matière de cybersécurité. Et bien qu’il s’agisse d’une application intégrée au système, les tests indépendants lui donnent une très bonne évaluation.

La Sécurité de Windows ne peut pas être désactivée. Du moins, pas facilement. Comme votre ordinateur est déjà protégé contre les principales menaces, il n’est vraiment pas nécessaire d’installer un autre antivirus. Cependant, si vous décidez finalement de le faire, sachez que la Sécurité de Windows sera désactivée. Cela évite tout problème de performances.

Page officielle | Sécurité de Windows

Avast Free Antivirus

Avast Antivirus est un outil de sécurité avec plus de 30 ans d’expérience. Il aborde les principaux problèmes susceptibles de compromettre la sécurité de votre ordinateur, tels que la navigation, les e-mails et les réseaux WiFi.

Il offre une protection contre les virus et les logiciels malveillants totalement gratuite, y compris une analyse intelligente, la détection de fichiers suspects et un bouclier ainsi que ce que la société appelle un bouclier comportemental. Ce dernier vous avertit si l’une de vos applications se connecte de manière suspecte au réseau.

Page officielle | Avast Free Antivirus

McAfee

McAfee est un autre de ces noms que beaucoup connaissent après des décennies d’utilisation de Windows. C’est une très bonne option en termes de sécurité, même si ce n’est pas l’une des plus économiques.

Le prix du plan Essential est de 109,95 euros par an, mais il est facile de trouver des offres qui le proposent à moins de la moitié du prix. Il comprend la protection antivirus classique de la société. De plus, vous trouverez les plans McAfee+, avec des fonctionnalités avancées, mais à un prix plus élevé.

Page officielle | McAfee

AVG Free Antivirus

AVG Free Antivirus est l’un des antivirus gratuits les plus connus. En réalité, à la fois les tests effectués par des organismes indépendants (consultez AV-Test) et sa réputation au fil des années en font l’un des choix les plus intéressants dans le monde des antivirus.

La société affirme qu’il s’agit d’un logiciel avec 435 millions d’utilisateurs. Il offre une protection contre les ransomwares, un ensemble d’outils pour améliorer la navigation sur le Web et bien plus encore. Il dispose même d’une application pour Android. Si vous recherchez un bon antivirus et que vous ne voulez rien payer pour celui-ci, AVG est sans aucun doute un excellent choix.

Page officielle | AVG Antivirus

K7 Antivirus Premium

K7 Antivirus Premium est un autre programme que je vous recommande pour éliminer les virus et les logiciels malveillants de votre PC. Ce package, qui comprend les fonctionnalités classiques, est assez abordable, d’environ 17,29 euros par an. Malgré cela, il est facile de trouver des offres encore plus intéressantes qui réduisent son prix un peu plus.

Il s’agit d’une option qui améliore votre sécurité en analysant votre PC en temps réel, en numérisant le disque de stockage rapidement et efficacement, ainsi qu’un pare-feu intelligent. La société propose une politique de remboursement dans les 30 jours, vous pourrez donc récupérer votre argent si cet outil ne vous convainc pas.

Page officielle | K7 Antivirus Premium

Total AV

Total AV offre gratuitement une série de fonctionnalités très intéressantes. Comme il se doit, sa principale fonction est l’antivirus en temps réel, qui garantit une protection continue. Il examine les téléchargements, les installations et les fichiers exécutables à la recherche de virus et de menaces chaque fois que votre ordinateur y accède. De plus, il est livré avec un bloqueur de publicités et une protection Internet avancée.

Cette suite est complétée par des fonctionnalités qui luttent contre les ransomwares ainsi que les logiciels espions. Il s’agit d’une solution très complète et réputée que vous pourrez télécharger gratuitement sur votre ordinateur.

Page officielle | Total AV

Kaspersky Standard

Kaspersky Standard est une autre solution de sécurité globale qui se distingue par son antivirus en temps réel, qui vous protège en permanence contre diverses menaces en ligne. De plus, la fonction de protection des paiements en ligne offre plusieurs caractéristiques qui vous aideront à faire des achats en ligne de manière plus sûre.

Enfin, il dispose d’outils pour l’optimisation des performances. Au-delà de la protection, le logiciel se concentre sur l’amélioration des performances générales de votre ordinateur, garantissant un fonctionnement optimal sans compromettre la sécurité. Cette combinaison de fonctionnalités est incluse dans le package Standard, à partir de 17,99 euros par an.

Cependant, si vous avez besoin de plus de fonctionnalités, vous pouvez opter pour le package Plus, qui ajoute un VPN et un vérificateur de fuites de données, ou le plan Premium, qui inclut une suppression des données par des experts et une protection de l’identité. Les deux packages sont au prix de 25,99 et 29,99 euros par an, respectivement.

Page officielle | Kaspersky Standard

Norton 360

Norton 360 Standard est une suite complète qui lutte contre les menaces en ligne avec un système antivirus en temps réel. Le package Standard comprend Secure VPN, qui permet une navigation anonyme et sécurisée avec un VPN sans journaux, avec un cryptage de niveau bancaire pour protéger la confidentialité de vos données. De plus, le pare-feu intelligent pour PC surveille les communications et bloque le trafic non autorisé, offrant une couche de sécurité supplémentaire.

Par ailleurs, elle se distingue par son gestionnaire de mots de passe, un outil qui facilite la génération, le stockage et la gestion sécurisée des mots de passe, des informations de carte de crédit et d’autres identifiants. Elle propose même une solution de sauvegarde avec Sauvegarde dans le Cloud pour PC et la fonctionnalité SafeCam, qui vous alerte des tentatives d’accès non autorisées à votre webcam, vous permettant de bloquer ces accès.

Norton 360 Standard est une solution payante. Elle coûte 74,99 euros par an, bien qu’il soit possible de trouver des offres très intéressantes.

Page officielle | Norton 360

Avira Free Antivirus for Windows

Avira Free Antivirus for Windows est une solution globale de sécurité qui se distingue par son efficace analyse de virus. Il détecte et élimine une variété de menaces, des virus classiques aux chevaux de Troie bancaires et aux rançongiciels. Sa fonctionnalité « vision nocturne » utilise un système d’apprentissage automatique intelligent pour anticiper les nouvelles menaces et leur évolution, garantissant une protection à jour.

De plus, il offre une protection contre les applications potentiellement indésirables cachées dans des programmes légitimes. Avec des fonctionnalités telles que la navigation sécurisée, le bloqueur de publicités et le comparateur de prix, Avira vous protège pendant que vous naviguez sur Internet.

Tout cela est inclus dans sa version gratuite, bien qu’il soit possible de débloquer plus de fonctionnalités avec la version Pro.

Page officielle | Avira Free Antivirus for Windows

