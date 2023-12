Ça ressemble à de l’espionnage : votre Xiaomi dispose d’un capteur capable de détecter les caméras et les micros cachés

Le capteur ToF (temps de vol, en anglais) est un grand inconnu dans le monde des téléphones mobiles. En réalité, depuis le Xiaomi Mi 9, lancé il y a déjà trois ans, la grande majorité des smartphones de Xiaomi intègrent ce capteur de profondeur, qui a de nombreuses utilisations supplémentaires.

Normalement, ce capteur ToF de votre téléphone mobile Xiaomi est responsable de différencier le sujet du fond dans nos photographies, notamment lorsque nous utilisons le mode portrait. Et essentiellement, c’est un laser que nous pouvons utiliser avec plusieurs astuces.

Un capteur courant dans les téléphones mobiles avec des utilisations inattendues



De nombreux appartements loués figurant sur des plateformes comme Airbnb sont équipés de microphones et de caméras cachées, et vous devez savoir que filmer l’intimité de l’utilisateur qui a loué la maison est illégal. Compte tenu de ce qui précède, plusieurs chercheurs de l’Université nationale de Singapour et de l’Université Yonsei ont travaillé sur un système permettant de détecter ces caméras à travers les capteurs ToF (Time of Flight) présents dans la grande majorité de nos téléphones mobiles Xiaomi.

Le fonctionnement de ce type de capteurs est simple : ils sont chargés d’ envoyer et de recevoir une onde infrarouge, et le logiciel de l’appareil détermine la profondeur des objets en fonction des données collectées par le capteur. En réalité, les chercheurs ont poussé plus loin et ont été capables de développer un système appelé LAPD capable de reconnaître les reflets des lentilles des caméras.

Ce système dispose d’un système d’apprentissage automatique qui se charge de progresser à chaque test pour être de plus en plus précis. Ces types de tests lui donnent un taux de réussite de 89,9%. Il est important de souligner que, bien qu’il s’agisse d’une technologie basée sur le capteur ToF de votre smartphone et non d’un scanner officiel conçu spécifiquement pour détecter des caméras ou des microphones cachés, il n’existe actuellement aucune application capable de reconnaître de tels objets.

Heureusement, il existe d’autres moyens de savoir si des caméras ou des microphones cachés se trouvent à l’endroit où vous vous trouvez, et c’est par le biais du WiFi. La connexion Internet est indispensable pour recevoir les informations, donc une autre façon de savoir si ces appareils sont présents dans votre hébergement est d’identifier les appareils connectés au réseau.

