Les moteurs électriques ne réussissaient pas dans l’aviation : maintenant ce moteur futuriste va tout changer

Nous pourrions être face à l’avenir d’une industrie qui a connu des problèmes de durabilité.

Ce moteur pourrait être la clé pour changer tout ce que nous savions sur les vols commerciaux

La course constante vers l’électrification de tous les moyens de transport a commencé il y a des décennies, mais ce n’est que maintenant que de grands succès ont été réalisés dans ces domaines. Les voitures électriques ont de nombreux adeptes, tandis que d’autres alternatives durables ont éclipsé d’autres véhicules, tels que les trains à hydrogène et la lévitation magnétique. Cependant, l’aviation a toujours eu plus de difficultés à trouver une source d’énergie moins polluante. Ce n’est pas étonnant, après tout, c’est un moyen assez complexe et il a besoin d’une puissance brute incontestable.

Maintenant, un nouveau moteur semble prêt à changer les règles du jeu pour toujours. Il s’agit d’une invention pratiquement futuriste qui vise à modifier les normes de vol et à atteindre une efficacité maximale associée à la puissance des moteurs classiques à combustion.

Le nouveau moteur électrique pour l’aviation

Les moteurs Duxion ont essayé avec beaucoup de succès leur nouveau eJet : le premier moteur de propulsion électrique au monde. Il s’agit d’un véritable pari novateur de la part de l’entreprise canadienne pour réaliser une innovation technologique qui n’avait pas encore été atteinte. Ainsi, nous avons affaire à un moteur vraiment compact qui peut réaliser les rêves de l’industrie de mettre fin aux émissions de CO2 dans l’atmosphère.

Actuellement, toutes les compagnies aériennes sont confrontées au même problème : leurs moteurs polluent trop, ce qui a entraîné une augmentation du coût des vols car elles doivent compenser leur empreinte carbone. C’est pourquoi elles travaillent depuis des décennies sur une alternative qui semble enfin avoir été trouvée avec Duxion.

Ainsi, nous avons affaire à un moteur appelé « rim-driven fan » ou RDF pour ses initiales en anglais, qui est en cours de production depuis le milieu du siècle dernier. Dans ce cas, les pales adhèrent à la structure de l’avion pour former un rotor totalement complet comme le souligne Novaceno. Ce système est beaucoup plus efficace, mais il offre également plus de silence et de simplicité d’utilisation.

La bonne nouvelle est que ses performances sont excellentes, se comparant sans problème à celles des moteurs utilisant des carburants non renouvelables. Mais en plus, il est plus facile à entretenir car il est plus simple et peut être intégré dans de gros avions de passagers.

Ainsi, nous avons affaire à un pionnier de ce que seront les vols sans émissions du futur. Un véritable pari ambitieux et intéressant qui pourrait nous permettre de voler de manière plus simple et moins chère.

