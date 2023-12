La curiosité Xiaomi de la semaine est… Une bouilloire et réchaud de nourriture silencieux avec son propre écran LED

Xiaomi se vante fièrement de son écosystème composé de plus de 200 produits. Mais si les choses continuent à ce rythme, il faudra bientôt changer ce chiffre en 300. En effet, que ce soit par le biais de sa marque principale ou de ses filiales comme Mijia, l’entreprise continue de lancer des produits domestiques tels que cette bouilloire et chauffe-eau 2 en 1.

Oui, l’utilisation principale est de faire bouillir de l’eau – et donc d’autres liquides -, mais le Mijia Electric Kettle P1 Light Edition possède également un réservoir intérieur en acier inoxydable de qualité 304 qui convient parfaitement pour contenir et chauffer des aliments. Et le tout en silence, ou presque.

Une bouilloire et un chauffe-eau : le Xiaomi Mijia Electric Kettle P1 Light Edition

Le nouvel appareil Mijia pour la cuisine a un aspect extérieur minimaliste et similaire aux précédentes bouilloires électriques de Xiaomi. La bouilloire ne produit que 47 décibels de bruit lorsqu’elle fait bouillir l’eau et est dotée d’un écran numérique qui affiche la température intérieure en temps réel. De plus, elle dispose de différents modes pour différentes qualités d’eau.





Si vous optez pour l’eau du robinet, la bouilloire chauffera l’eau jusqu’à ébullition ; si vous utilisez de l’eau purifiée, elle maintiendra la température basse pour économiser de l’énergie. Avec une capacité de 1,5 litre d’eau, l’appareil dispose de quatre réglages de température à 45°C, 60°C, 70°C et 85°C que l’utilisateur peut ajuster en fonction de ses besoins.

Prix du Xiaomi Mijia Electric Kettle

Le Xiaomi Mijia Electric Kettle a une puissance de 1800W et est doté d’une protection contre la surchauffe et d’une fonction d’arrêt automatique à ébullition. De plus, il met en œuvre un processus d’ouverture du couvercle en deux étapes qui élimine le problème de la libération instantanée de la vapeur.

Le Xiaomi Mijia Electric Kettle P1 Light Edition est disponible sur des sites chinois bien connus tels que JD.com et Youpin pour 179 yuans, soit environ 23 euros. On ne sait pas encore s’il sera lancé à l’échelle mondiale, mais nous aimerions sans aucun doute l’avoir ici.





Source | Gizmochina

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :