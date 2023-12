Les 8 meilleures applications gratuites pour créer des vidéos avec des photos et de la musique

Dans ce guide, je vais vous expliquer quels sont les meilleurs éditeurs et outils pour créer des vidéos avec des photos et de la musique sur votre téléphone Android.

Découvrez les meilleurs éditeurs et outils pour créer des vidéos avec des photos et de la musique.

Il existe de nombreuses applications pour éditer des vidéos, et elles sont très bonnes. La plupart d’entre elles vous permettront de créer de très bons montages avec plusieurs vidéos, en éditant chacune d’entre elles et en ajoutant des fichiers audio. Mais que se passe-t-il lorsque vous voulez créer une présentation de photos et de musique ? Dans ces cas-là, il existe des options qui sont moins complexes et qui vous aideront à générer ce type de vidéos de manière très simple.

Applications de photographie

Que vous ayez besoin de créer une présentation pour le travail ou que vous souhaitiez créer une vidéo avec vos souvenirs préférés, les outils que je vais vous montrer ici vont vous plaire. Tous ces outils ont deux avantages notables par rapport aux éditeurs de vidéos classiques qui fonctionnent en ligne ou sur PC : ils sont très faciles à utiliser et fonctionnent directement sur votre téléphone, qui est l’appareil où vous stockez probablement toutes vos photos. Ne manquez pas cette sélection d’applications pour créer des vidéos avec des photos et de la musique !

Canva

Canva vous aide également à créer des vidéos avec des photos et de la musique

L’évolution de Canva au cours des dernières années a été remarquable. Il y a peu de temps, il s’agissait simplement d’un éditeur d’images en ligne. Cependant, aujourd’hui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec cet outil. De plus, il est également disponible sur ordinateur, où vous pourrez retrouver tous les projets que vous avez commencés sur votre téléphone, stockés dans le cloud.

C’est une excellente option pour créer des vidéos avec des photos et de la musique. Vous pourrez télécharger toutes les images que vous souhaitez, ainsi que les fichiers audio. Ensuite, définissez la chanson comme musique de fond et commencez à créer des slides. Canva fonctionne avec des toiles ajustables à n’importe quelle taille, vous pourrez donc créer votre création en format horizontal ou vertical, selon vos préférences. C’est une application gratuite avec certaines fonctionnalités payantes.

Télécharger | iOS et Android

CapCut

CapCut est un excellent outil pour les utilisateurs avancés, mais aussi pour ceux qui veulent réaliser des montages simples

CapCut est un autre excellent outil pour créer vos propres vidéos et réaliser des montages complets. Il s’agit d’un véritable éditeur vidéo, qui comprend de nombreuses fonctionnalités. L’une de celles qui m’a le plus aidé à créer mes propres vidéos est la synchronisation des images avec la musique. Ainsi, le résultat semble beaucoup plus professionnel.

Par ailleurs, CapCut propose également divers outils qui vous permettront d’éditer de manière avancée chacune des images que vous téléchargez. Oh, et si vous créez un compte (ce n’est pas obligatoire), les projets sont synchronisés dans le cloud et peuvent être poursuivis sur votre ordinateur.

Télécharger | iOS et Android

iMovie

Si vous êtes utilisateur d’iPhone, iMovie est une excellente option pour vous. Cet outil s’intègre parfaitement à votre appareil et vous permet de récupérer les photos directement depuis votre photothèque. Pour ajouter de la musique, vous devrez la télécharger dans l’application « Fichiers » de votre appareil et la sélectionner dans l’application.

Il dispose de plusieurs outils conçus pour créer de belles vidéos maison. Cependant, ce que j’aime le plus, tout comme dans le cas de CapCut, c’est qu’il synchronise les slides avec la musique. Ainsi, la visualisation des photos est rythmée par la chanson sélectionnée et il est plus facile de compléter la vidéo.

Télécharger | iOS

Google Photos

Créez facilement un film avec Google Photos.

Google Photos ? Qu’est-ce qu’il fait ici ? Eh bien, c’est très simple. La célèbre plateforme de photographie, créée et entretenue par Google, intègre un éditeur simple pour créer des vidéos avec des photos et de la musique. Il est clair que c’est la méthode la plus pratique si vous utilisez déjà cette application pour sauvegarder vos photos.

Mon conseil est de jeter un coup d’œil au guide qui explique comment créer des films étape par étape avec Google Photos. De plus, vous devriez également connaître la procédure pour générer une vidéo IA avec Google Photos, une méthodologie beaucoup plus confortable.

Télécharger | iOS et Android

Apple Photos

Apple Photos est l’application de galerie que vous avez sur votre iPhone ou iPad. Elle est également disponible sur Mac. Comme je vous l’ai expliqué, si vous avez un appareil Apple, iMovie est une excellente option pour créer des vidéos avec des photos et de la musique. Cependant, une autre option beaucoup plus simple consiste à utiliser la fonction de souvenirs incluse dans Photos.

Dans ce cas, c’est l’iPhone lui-même qui se chargera de générer ces diaporamas. Vous pourrez les voir dans la section « Pour vous » de Apple Photos et les enregistrer comme favoris. De plus, pendant la visualisation, vous pourrez modifier les images qui dépassent ainsi que la musique. Ensuite, chaque souvenir peut être exporté sous forme de vidéo. N’oubliez pas que si vous êtes abonné à Apple Music, vous pourrez sélectionner de la musique directement à partir de ce service, mais vous ne pourrez pas exporter les souvenirs sous forme de vidéo.

Télécharger | Inclus dans votre iPhone

Music Video Maker

Music Video Maker est une proposition intéressante grâce à sa technologie d’intelligence artificielle pour l’édition de photos. Cet éditeur basé sur l’apprentissage profond vous permet de transformer vos images en fonds d’écran haute définition, en améliorant la qualité, la couleur et le contraste. Avec accès à une vaste bibliothèque musicale, choisissez vos photos illimitées et une présentation de slides étonnante sera automatiquement créée.

De plus, il dispose d’effets incroyables pour éditer vos vidéos de photos, des animations et des cadres accrocheurs aux filtres photo et à la possibilité d’ajouter du texte. La compatibilité avec Google Drive facilite le stockage de vos créations sur le cloud. Music Video Maker est un outil très complet que vous pouvez télécharger gratuitement, bien qu’il propose des fonctionnalités payantes.

Télécharger | Android

Clipchamp

Clipchamp offre une expérience sans tracas pour la création de vidéos sur les appareils mobiles, sans besoin d’expérience préalable. Enregistrez des clips, ajustez la durée de la vidéo, automatisez les sous-titres, appliquez des éditions simples et personnalisez votre contenu avec des polices uniques, des couleurs, des filtres et même votre propre logo.

Cette application est de Microsoft, elle est donc également disponible sur Windows et en ligne. Bien qu’elle soit conçue pour l’édition vidéo, c’est une bonne option si vous voulez simplement ajouter de la musique à vos photos. Pour le moment, vous ne pouvez la télécharger que sur iPhone, en plus de l’ordinateur.

Télécharger | iOS

InShot

InShot est l’une des meilleures applications vidéo pour mobile avec de très bonnes critiques. Elle comprend tous les outils imaginables pour donner vie à vos présentations, des éditeurs de photos à une énorme bibliothèque de transitions.

En plus de la musique, vous pouvez compléter vos photos avec des effets sonores accrocheurs ou des enregistrements de votre propre voix. Enfin, sachez qu’elle inclut divers filtres et permet d’ajouter des stickers directement sur les photos. C’est un outil intéressant pour Android et iOS.

Télécharger | iOS et Android

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :