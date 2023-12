POCO dévoilera trois nouveaux smartphones : X6, X6 Pro et M6 5G

Après des semaines de spéculation et d’anticipation, POCO, la sous-marque populaire de Xiaomi, a officiellement annoncé le lancement prochain de trois nouveaux smartphones pour le marché mondial: le POCO X6, X6 Pro et M6 5G. Bien que les dates de sortie n’aient pas encore été confirmées, ces nouveaux appareils offrent des fonctionnalités et des caractéristiques prometteuses qui répondent aux besoins et aux budgets divers des utilisateurs.

Série POCO X6 bientôt dévoilée

POCO X6: Un milieu de gamme équilibré avec une puissance performante

Le POCO X6 standard se positionne comme un choix séduisant pour ceux qui recherchent un smartphone milieu de gamme équilibré. Les principales caractéristiques dévoilées par la plateforme Geekbench incluent:

Processeur Snapdragon 7s Gen 2

Jusqu’à 12 Go de RAM

Écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 800 nits

Appareil photo principal de 200 MP à l’arrière avec stabilisation d’image optique

Batterie de 5 100 mAh avec recharge rapide de 67 W

Ces caractéristiques indiquent des performances fluides et réactives, un affichage vibrant et immersif, ainsi qu’un système d’appareil photo puissant capable de capturer des images époustouflantes.

POCO X6 Pro: Des performances déchaînées avec des caractéristiques haut de gamme

Pour les utilisateurs exigeant les meilleures performances, le POCO X6 Pro promet une expérience de niveau flagship. L’appareil offre:

Processeur MediaTek Dimensity 8300 Ultra

RAM LPDDR5X et stockage UFS 4.0 (jusqu’à 12 Go et 512 Go respectivement)

Système de triple appareil photo arrière avec un capteur principal de 64 MP, un objectif ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP

Cette combinaison de hardware haut de gamme se traduit par des performances ultrarapides, une multitâche fluide et une configuration d’appareil photo puissante pour capturer des photos et des vidéos au rendu professionnel.

POCO M6 5G: Connectivité 5G abordable pour tous

De plus, le POCO M6 5G s’adresse à ceux qui recherchent un point d’entrée abordable dans le monde de la connectivité 5G. Cet appareil sera une version rebrandée du Redmi 13C, offrant:

Processeur Dimensity 6100 Plus

Jusqu’à 8 Go de RAM

Jusqu’à 256 Go de stockage interne

MIUI 14 basé sur Android 13

Batterie de 5 000 mAh avec recharge rapide 18 W

Bien que les caractéristiques puissent sembler modestes par rapport à ses homologues, le POCO M6 5G promet une expérience fluide et fiable avec l’avantage supplémentaire de la connectivité 5G à un prix abordable.

Notre avis

Ainsi, le lancement prochain des smartphones POCO X6, X6 Pro et M6 5G marque une étape significative pour la marque, en proposant une gamme diversifiée d’appareils pour répondre aux différentes préférences et budgets des utilisateurs. Avec leurs processeurs puissants, leurs écrans vibrants, leurs systèmes d’appareil photo avancés et leurs prix compétitifs, ces smartphones seront de solides concurrents sur le marché mondial. Au fur et à mesure que de nouvelles informations et dates de sortie officielles seront disponibles, restez à l’écoute pour d’autres mises à jour sur ces nouveaux appareils passionnants de la société.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :