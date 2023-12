Transformer votre voiture à essence en une voiture électrique en 8 heures

Imaginez que, à un prix abordable, vous pouvez transformer votre voiture essence en voiture électrique, avec une batterie, et ne plus dépendre des combustibles fossiles. Cela vous intéresse-t-il ? Si oui, sachez que certaines personnes peuvent le faire en seulement 8 heures !

Avec un nouveau système qui permet l’installation de batteries sur plus de 42 modèles de voitures conventionnelles, la start-up e-Revolt estime pouvoir réduire le temps de conversion à seulement un jour.

Le prix d’une nouvelle voiture électrique est souvent cité comme l’un des principaux facteurs qui empêchent le grand public d’acheter ces voitures plus durables.

Mais que diriez-vous de pouvoir conserver votre voiture actuelle et la transformer en voiture électrique ?

La conversion de véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles en véhicules électriques n’est pas un nouveau concept, et le principe a même été appliqué à des voitures plus anciennes pour les moderniser.

Cependant, le processus peut être complexe et les entreprises existantes peuvent prendre des mois pour effectuer la conversion. Maintenant, une entreprise allemande dispose de la technologie et de la méthode nécessaires pour réduire le délai d’attente des clients à seulement huit heures.

En plus d’être rapide, la start-up allemande peut également convertir jusqu’à 42 modèles différents des principaux fabricants de voitures, avec un kit de taille unique pour tous.

La manière dont e-Revolt aborde le processus de conversion l’a placée dès le départ sur une trajectoire différente des autres entreprises du secteur cherchant à augmenter leur échelle.

Comment ça marche ?

Ils retirent le moteur à combustion et ont un cadre qui utilise les points du vieux moteur. Ils peuvent facilement remplacer seulement le moteur par le nouveau cadre et les composants. C’est pourquoi ils sont beaucoup plus rapides que les autres propositions qui doivent être conçues au cas par cas.

La entreprise affirme qu’en moyenne, le processus prend un jour, ce qui inclut le retrait du bloc moteur ancien de la voiture et son remplacement par la technologie brevetée de la batterie et la structure du moteur, ainsi que la numérisation complète du véhicule.

Le processus coûte entre 12 000 et 15 000 euros.

Alors que la vitesse est essentielle pour rendre le processus de conversion évolutif, la capacité à s’adapter à la production est l’atout d’e-Revolt. Bien que la configuration actuelle soit conçue pour s’adapter à plusieurs modèles de marques spécifiques, l’équipe affirme pouvoir relever le défi d’un client souhaitant équiper complètement un véhicule différent, en repartant de zéro.

Il n’y a pas de solution unique pour un véhicule donné ou un groupe de véhicules.

La prolongation durable de la durée de vie des véhicules, en tenant compte de l’économie circulaire, confère à une PME comme e-Revolt une capacité d’adaptation qui manque à la plupart des grands fabricants.

L’autonomie actuelle de la batterie confère aux véhicules convertis de l’entreprise une autonomie estimée de 250 à 300 km avec une seule charge, mais des développements sont en cours pour améliorer ces performances. Pour le moment, le processus peut coûter entre 12 000 et 15 000 euros.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :