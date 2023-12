Experts très préoccupés par la sécurité du Tesla Cybertruck

Il y a une phrase qui semble résumer tout le « malheur de toute voiture ou piéton qui se mettra sur le chemin de la Cybertruck ». En réalité, c’est Musk lui-même qui dit « Si vous vous retrouvez jamais dans une dispute avec une autre voiture, vous gagnerez ». Les experts craignent que l’apparence distincte de la Tesla Cybertruck puisse entraîner des conséquences mortelles pour ses passagers, les piétons et les autres voitures sur la route qui ont la malchance de croiser son chemin.

Une « voiture de guerre » sur les routes civiles

Les experts craignent en effet que la nouvelle voiture électrique de Musk soit dangereuse. Bien que le PDG de Tesla affirme que cette pick-up sera « plus sécuritaire au kilomètre que les autres pick-ups », aucune autre entreprise n’a jamais mis en circulation un véhicule avec ce type de caractéristiques.

La vidéo des tests de collision avec le véhicule a été largement examinée après avoir été diffusée en direct lors de l’événement officiel de livraison de la Cybertruck la semaine dernière.

Étant donné que seul un nombre limité d’images a été partagé avec le public, sans données pour les accompagner, il y a peu de choses qui puissent être déduites pour le moment. Mais, quelles que soient les opinions des « experts du dimanche » en ligne, les vrais experts sont déjà très préoccupés par ce qu’ils ont vu jusqu’à présent.

Ils soulignent que l’extérieur en acier inoxydable de la Cybertruck, un matériau peu conventionnel à utiliser pour la carrosserie d’une voiture en raison de son poids et de sa rigidité – sans parler des défis de fabrication – augmente le danger de collisions, notamment avec les piétons. Et imaginez ceci : non seulement la voiture est faite du même matériau qu’un couteau de cuisine, mais elle a aussi les bords tranchants d’un couteau.

Le gros problème, c’est que si la carrosserie du véhicule est trop rigide, en utilisant un acier inoxydable épais, lorsque les personnes heurtent le véhicule avec leur tête, cela causera plus de dommages.

A déclaré Adrian Lund, ancien président de l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), à Reuters.

Pas de zones de déformation ?

Un des détails qui a attiré l’attention est l'<strong’apparente absence de zones de déformation sur la Cybertruck. Ce sont des zones conçues dans une voiture pour absorber l’impact d’une collision en se déformant. L’acier inoxydable rigide semble être un matériau peu adapté à la déformation, ce qui signifie que les occupants sont potentiellement moins protégés contre la force totale d’un impact.

Cela peut aussi être une mauvaise nouvelle pour les autres voitures sur la route. Si la Cybertruck ne se déforme pas suffisamment lors d’une collision, elle va heurter les autres véhicules comme un marteau sur roues.

Si nous avons un accident avec un autre véhicule qui a une zone de déformation et que notre voiture est plus rigide, l’autre voiture sera écrasée, puisque la nôtre est rigide.

A déclaré David Friedman, ancien directeur par intérim de l’Administration nationale de la sécurité routière, à Reuters.

Samer Hamdar, professeur de sécurité automobile à l’Université George Washington, a fait écho aux préoccupations concernant les zones de déformation de la Cybertruck, mais a averti qu’il pourrait y avoir d’autres caractéristiques dans la voiture pour compenser que nous n’avons pas encore vues.

Il pourrait y avoir la possibilité d’un mécanisme d’absorption des chocs qui atténue la limitation de la zone de déformation.

A déclaré Hamdar à Reuters.

Tesla a certainement dû y penser et les prochains mois répondront à de nombreuses questions auxquelles la présentation de la pick-up n’a pas encore répondu.



