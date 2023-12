Voici les 10 meilleures applications gratuites pour Android qui sont récemment arrivées sur Google Play

Ces 10 applications gratuites pour Android sont récemment arrivées sur Google Play, mais elles sont vraiment utiles, alors n’hésitez pas à les essayer !

Applications sur un smartphone Android

Chaque semaine, de nouvelles applications gratuites pour Android de tous types arrivent sur le Google Play Store. Pour éviter que vous ayez à les essayer une par une pour voir lesquelles valent la peine et lesquelles ne le valent pas, nous sélectionnons chaque semaine les meilleures nouvelles applications qui sont arrivées sur le Google Play Store au cours des dernières semaines et nous vous expliquons à quoi elles servent.

Ainsi, une fois de plus, nous avons rassemblé pour vous un total de 10 nouvelles applications gratuites pour Android que nous pensons mériter une chance.

Story Saver & Video Downloader

La première application de cette liste est Story Saver & Video Downloader, un outil pratique avec lequel vous pourrez télécharger facilement n’importe quelle vidéo des réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou Facebook sans filigrane.

Mais ce n’est pas tout, car cette application gratuite vous permet également de créer vos propres vidéos, d’éditer les vidéos que vous avez téléchargées avec des outils qui vous permettent de découper les clips et d’y ajouter des stickers et de la musique, et de partager les deux avec vos amis et votre famille via une variété d’applications et de plateformes.

Google Play Store | Story Saver & Video Downloader

Pdf Reader

Si vous recherchez une application simple pour gérer des fichiers PDF, vous devriez essayer Pdf Reader, une application gratuite grâce à laquelle vous pourrez ouvrir, lire et gérer des documents PDF de manière facile et rapide.

Pdf Reader est bien plus qu’un simple lecteur de PDF, car il vous permet de surligner du texte, prendre des notes, ajouter des signatures électroniques et des signets sur les pages d’un document PDF et de partager les fichiers PDF avec qui vous voulez.

Google Play Store | Pdf Reader

eCash Bd – Play & Earn

Sur Google Play, vous pouvez trouver de nombreuses applications pour gagner de l’argent avec votre téléphone portable, et la dernière application de ce type à arriver sur le store d’applications de Google est eCash Bd, un outil qui vous paie en argent comptant pour jouer à des jeux, regarder des vidéos et passer des tests de mathématiques, entre autres options.

Cette application nécessite cependant l’utilisation d’un VPN, donc si vous souhaitez l’essayer, nous vous recommandons de consulter cette liste des meilleurs VPN gratuits et payants pour Android.

Google Play Store | eCash Bd – Play & Earn

GicPic – Layers Photo Editor

GicPic est une application d’édition de photos complète pour Android, qui dispose d’un grand nombre d’outils vous permettant d’effectuer toutes sortes d’actions sur une image, telles que le découpage, la découpe en perspective, le déplacement, la transformation libre, la sélection rectangulaire, la sélection elliptique, la sélection en lasso, la sélection de polygone, la sélection par baguette magique, la sélection de transformation, le crayon, le pinceau, la peinture, le seau, le dégradé, la gomme, la pipette, le tampon de clonage, la copie de cercle, le flou, le mosaïque, les yeux rouges, la déformation de cercle, le texte, la forme et le crayon.

GicPic est une application gratuite avec des annonces et des achats intégrés allant de 1,09 euro à 21,99 euros, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | GicPic – Layers Photo Editor

Nexus Pro

Nexus Pro est une application VPN pour Android qui vous permet de naviguer en toute sécurité sur Internet et d’accéder à du contenu en streaming, à des jeux mobiles, à des diffusions sportives en direct et à d’autres services en ligne dans le monde entier qui sont restreints dans votre pays.

Nexus Pro est une application totalement gratuite, car elle ne comporte ni annonces ni achats intégrés, ce qui signifie que vous pourrez profiter de toutes ses fonctionnalités sans dépenser un centime.

Google Play Store | Nexus Pro

Anime AI – AI Art Photo

Si vous êtes amateur de cinéma et d’anime, vous devez essayer Anime AI, une application gratuite qui vous permet de créer des images, des mèmes et des avatars personnalisés en quelques secondes grâce à la puissance de l’intelligence artificielle.

Ainsi, avec Anime AI, vous pouvez transformer vos selfies en portraits de personnages directement issus de votre anime ou manga préféré, modifier vos photos en ajustant leur taille, leur fond et en leur appliquant des découpes, des effets et des filtres uniques.

De plus, avec cette application, vous pourrez également créer des collages de photos à partager sur vos réseaux sociaux et donner à vos vidéos une touche cinématographique.

Google Play Store | Anime AI – AI Art Photo

+Q Personal

+Q Personal est une application innovante pour rester en forme, qui vous permet de créer votre propre entraînement personnalisé grâce à une base de données contenant plus de 4 500 vidéos d’exercices de tous types.

+Q Personal est une application gratuite, sans publicité, mais qui propose une série d’achats intégrés allant de 15,99 euros à 154,99 euros.

Google Play Store | +Q Personal

Nox Cleaner

Nox Cleaner est un outil pratique de nettoyage grâce auquel vous pourrez récupérer des gigaoctets d’espace de stockage en supprimant le cache et les fichiers résiduels des applications installées sur votre appareil.

Nox Cleaner est une application gratuite avec des annonces que vous pouvez télécharger directement depuis le lien vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | Nox Cleaner

HairPlay: Cambiador Estilo AI

Si vous envisagez de changer de coiffure, mais que vous hésitez car vous ne savez pas si cela vous ira bien, vous devez essayer HairPlay: Cambiador Estilo AI, une application gratuite alimentée par l’IA qui vous permet de voir à quoi vous ressembleriez avec différents styles avant d’aller chez le coiffeur.

Il vous suffit de télécharger un selfie et de sélectionner la coiffure et la couleur de cheveux souhaitées, et HairPlay se chargera de vous montrer à quoi vous ressemblez avec cette nouvelle coupe de cheveux.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, HairPlay propose 21 couleurs de cheveux différentes, 22 options de coupe de cheveux pour hommes et 27 styles de coiffure différents pour femmes.

Google Play Store | HairPlay: Cambiador Estilo AI

ohmyapp – Créez votre application maintenant !

Et nous terminons cette liste des nouvelles applications gratuites pour Android avec ohmyapp, un outil pratique et gratuit qui facilitera la tâche de créer, lancer et gérer votre propre application.

Ainsi, avec ohmyapp, vous pourrez créer la base de données de votre application en quelques secondes en utilisant des modèles combinant plusieurs fonctions de l’application, telles qu’une salle de discussion, une page de paiement, un espace de marché basé sur la localisation ou une communauté, et la tester en temps réel depuis l’interface de cette application.

De plus, toutes les applications que vous créez avec ohmyapp sont des applications natives, ce qui signifie qu’elles pourront utiliser les ressources et les fonctionnalités exclusives d’un smartphone, telles que le microphone, l’appareil photo, la connectivité Bluetooth ou les services de localisation.

Google Play Store | ohmyapp – Créez votre application maintenant !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :