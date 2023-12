Samsung commencera à vendre des batteries à l’état solide pour voitures électriques et téléphones portables plus tôt que tu ne le penses.

Un récent rapport de la Korea Economic Daily Global révèle que Samsung prévoit de commencer à vendre ses propres batteries à l’état solide en 2027.

Samsung élargira sa gamme d’activités avec le lancement de ses propres batteries à l’état solide (ASB)

Bien que Samsung soit une marque principalement connue pour commercialiser des dispositifs électroniques tels que des smartphones, des tablettes, des montres intelligentes ou des ordinateurs portables, la société mère coréenne, Samsung Electronics, tire la majeure partie de ses revenus de la vente de composants tels que les semi-conducteurs ou les écrans tactiles à d’autres fabricants de téléphones mobiles, d’ordinateurs et même de véhicules électriques.

Eh bien, nous venons d’apprendre que Samsung va commencer à commercialiser un autre composant pour smartphones et voitures électriques qui est très demandé aujourd’hui: les batteries à l’état solide plus tôt que vous ne le pensez, car le géant coréen prévoit de commencer à vendre ces nouvelles batteries dans moins de 4 ans.

Samsung lancera ses propres batteries à l’état solide en 2027

L’édition mondiale du média coréen The Korea Economic Daily a récemment publié un rapport dans lequel il affirme que Samsung prévoit de vendre ses propres batteries à l’état solide (ASB) à partir de 2027.

La principale différence entre les batteries à l’état solide et les batteries au lithium que nous avons actuellement est que ces dernières utilisent un électrolyte liquide entre l’anode et la cathode pour faciliter le flux d’ions, tandis que les batteries à l’état solide utilisent des matériaux solides, ce qui améliore la résistance de la batterie, augmente la densité d’énergie et réduit également le risque d’incendie.

Selon le média cité, la division fabrication et développement de batteries de Samsung, appelée Samsung SDI, vient de former une nouvelle équipe qui se concentrera sur la commercialisation de batteries à l’état solide pour smartphones, tablettes, ordinateurs et voitures électriques.

Cette équipe sera dirigée par Go Joo-young, responsable de l’équipe marketing et vice-président de l’unité d’affaires des batteries à grande échelle de Samsung et son objectif est d’accélérer le lancement des batteries à l’état solide de Samsung en collaborant activement avec des partenaires et des clients.

En réalité, il ne s’agit pas d’un projet nouveau, car en mars de cette année, la société coréenne a installé une ligne de production d’essai des batteries ASB dans son centre de recherche à Suwon.

À l’heure actuelle, nous savons que Samsung SDI se concentre sur le développement de batteries à l’état solide avec une densité d’énergie de plus de 900 Wh/L, pour laquelle elle utilise une technologie basée sur le sulfure, car celle-ci est capable d’obtenir un flux d’ions de lithium plus rapide par unité de volume.

Pour cette raison, il est probable que les batteries à l’état solide de Samsung seront lancées d’abord pour les véhicules électriques de différentes marques telles que BMW, Fiat ou Hyundai, puis commercialisées pour d’autres dispositifs électroniques tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :