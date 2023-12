Voici 3 dispositifs intelligents que j’utilise chez moi chaque jour

Il vous suffit d’acquérir ces appareils pour commencer à construire votre propre maison intelligente.

L’Echo Dot 5 d’Amazon.

Construire une maison intelligente peut être plus simple et plus économique que vous ne le pensez, surtout si vous vous entourez des bons appareils. Aujourd’hui, je tiens à vous recommander 3 appareils intelligents que j’utilise tous les jours à la maison et dont je ne peux être plus satisfait. Ils sont non seulement de bonne qualité, mais vous pouvez tous les acheter pour moins de 100 euros.

Un haut-parleur intelligent, une petite lampe et des prises magiques. Vous n’avez pas besoin de plus pour donner vie à votre maison. Croyez-moi, les possibilités sont énormes, il vous suffit de commencer à les découvrir. Il est grand temps que vous preniez le contrôle et que vous vous aventuriez dans le monde de la domotique.

Echo Dot (5e génération)

Echo Dot (5e génération)

C’est l’une des dernières créations d’Amazon, la version actualisée du succès qu’a connu l’Echo Dot (4e génération). Notre choix se présente sous un joli boîtier arrondi qui lui va très bien et qui s’intègre parfaitement dans n’importe quelle pièce. Je l’ai posé sur mon bureau et c’est un élément décoratif de plus.

Ce petit appareil non seulement offre une qualité sonore surprenante, mais vous permet également de profiter d’ Alexa chaque fois que vous en avez besoin. L’assistant virtuel d’Amazon répondra à vos questions, organisera votre journée et vous aidera à contrôler de nombreux autres appareils en utilisant simplement votre voix.

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2

Vous ne savez pas que vous avez besoin de cette petite lampe intelligente de Xiaomi jusqu’à ce que vous l’achetiez. Je l’ai chez moi, placée à côté de ma télévision, et c’est un achat dont je suis plus que satisfait. Cela me permet de créer facilement et automatiquement toutes sortes d’ambiances dans le salon.

Elle peut être contrôlée depuis l’application Mi Home de Xiaomi, mais aussi à l’aide de la voix avec des assistants comme Alexa, Siri ou Google Assistant. Il suffit de demander à mon Echo Dot de l’allumer, de l’éteindre, de changer sa couleur et d’augmenter ou de diminuer la luminosité. C’est un vrai plaisir.

Prises TP-Link Tapo P100

Prises TP-Link Tapo P100 (lot de 2)

Vous n’aurez pas besoin de vous compliquer la vie, pour commencer à profiter de ces petites prises, il vous suffit de les brancher. Appuyez sur le bouton d’alimentation et associez-les à l’application TP-Link, de cette manière vous pourrez leur donner accès à votre réseau Wi-Fi pour qu’elles puissent communiquer avec les autres appareils.

Même l’appareil le plus archaïque de votre maison prendra vie et répondra aux commandes que vous enverrez depuis l’application. Cette vieille lampe que votre mère vous a offerte il y a des centaines d’années prendra vie. Si vous les associez à Alexa sur votre Echo Dot, vous pourrez les contrôler à l’aide de la voix, c’est un vrai plaisir.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :