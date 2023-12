Quels types de cookies existent et que se passe-t-il s’ils sont désactivés

Ceci est un guide complet sur les cookies. Je vais t’expliquer ce qu’elles sont, à quoi elles servent et les différents types qui existent actuellement.

Les cookies sont utiles pour beaucoup de choses, y compris pour te traquer.

Dans ce guide, je t’explique ce que sont les cookies, quels sont les types qui existent et quelles sont les conséquences de les désactiver. Si tu veux tout savoir sur ces petits fichiers qui s’installent sur ton navigateur lorsque tu visites des sites web, je te recommande de rester jusqu’à la fin. Je te fournis ici toutes les informations dont tu as besoin et je les présente de manière simple pour qu’elles soient compréhensibles, même si tu n’as pas de connaissances avancées.

Qu’est-ce que les cookies exactement?

Qu’est-ce que les cookies? Il s’agit de petits fichiers texte que les sites web envoient au navigateur d’un utilisateur pour stocker des informations sur ses préférences et ses activités. Ces fichiers sont enregistrés sur l’appareil de l’utilisateur et permettent au site web de se souvenir de certaines informations à son sujet.

Bien qu’ils aient une très mauvaise réputation, en particulier parmi ceux qui se préoccupent de la confidentialité, les cookies sont en réalité des outils très utiles qui améliorent l’expérience utilisateur. Grâce à leur capacité à se souvenir et à stocker des données, la navigation devient plus efficace.

Pour comprendre pourquoi les cookies sont si utiles, imagine par exemple que tu visites un site web de vente en ligne. Après t’être connecté, tu choisis certains produits et les ajoutes à ton panier d’achat. Sans les cookies, chaque fois que tu changes de page ou que tu fermes le navigateur, le site web oublierait ce que tu as sélectionné. Grâce aux cookies, le site web peut se souvenir des articles dans ton panier, même si tu fermes la fenêtre du navigateur et reviens plus tard. Cela facilite la navigation et offre une expérience d’achat plus fluide.

De plus, les cookies sont également utilisés pour personnaliser l’apparence d’un site web en fonction de tes préférences, se souvenir de tes informations de connexion afin que tu n’aies pas à les saisir à chaque visite, et fournir des statistiques sur le comportement de l’utilisateur afin que les sites web puissent s’améliorer.

Comme tu peux le voir, les cookies en eux-mêmes ne constituent pas une menace pour ta vie privée. Cependant, de nombreuses entreprises utilisent ces petits fichiers texte pour suivre de manière exhaustive le comportement de l’utilisateur et ainsi dresser un profil précis de celui-ci. En réalité, il existe des cookies qui permettent à une seule entreprise d’analyser les modèles de navigation sur différents sites web, même s’ils ne sont pas de leur propriété. En général, les informations collectées et analysées sont utilisées pour afficher de la publicité ciblée et personnalisée.

Pourquoi vois-tu un avertissement concernant les cookies sur tous les sites web?

Tout ce que je t’ai expliqué est étroitement lié à cette question, que beaucoup de personnes se posent sans aucun doute. Pourquoi vois-tu un avertissement concernant les cookies chaque fois que tu entres sur un site web? La réponse est simple.

L’avertissement concernant les cookies sur les sites web est dû à la réglementation sur la confidentialité en Europe, plus précisément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Cette réglementation vise à protéger la confidentialité des utilisateurs en exigeant que les sites informent et obtiennent le consentement avant de stocker ou d’accéder à des informations via des cookies. L’avertissement alerte les visiteurs sur l’utilisation de ces petits outils de suivi et leur donne la possibilité d’accepter ou de refuser leur installation.

Alors, quelle est la meilleure chose à faire ? Refuser les cookies est devenu indispensable pour ceux qui veulent améliorer leur confidentialité lors de la navigation sur Internet. En le faisant, les utilisateurs peuvent limiter la quantité de données personnelles collectées, réduisant ainsi le risque d’un suivi non souhaité.

Parfois, le refus des cookies nécessite deux ou trois manipulations supplémentaires. Il peut parfois sembler que l’option n’est pas présente. Cependant, il suffit de regarder attentivement le message des cookies pour voir quelle est la procédure à suivre pour les refuser.

Tous les types de cookies qui existent

Je t’ai déjà expliqué ce que sont les cookies et quelles sont leurs principales utilisations. Comme tu as pu le constater, ces fichiers sont très utiles pour accélérer la navigation sur Internet, mais aussi comme outil de suivi par certaines entreprises. Et quels sont les types qui existent ? Voyons quels sont les types de cookies en nous basant sur trois critères.

En fonction du propriétaire

Les cookies peuvent être classés en fonction de leur propriétaire. Tout d’abord, les cookies propres sont ceux qui sont installés par le site web que tu visites. Ces cookies sont essentiels au fonctionnement du site, en se souvenant des préférences telles que la langue choisie ou la session de connexion.

D’autre part, les cookies tiers sont générés par des domaines différents de celui que tu visites. Ils proviennent généralement des annonceurs et d’autres entreprises qui fournissent des services sur la page. Ils sont utilisés pour suivre le comportement de l’utilisateur à des fins publicitaires ou analytiques.

En fonction de la durée de mise en œuvre

Un autre critère pour classer les cookies est leur durée sur l’appareil de l’utilisateur. Les cookies temporaires sont des fichiers qui sont automatiquement supprimés lorsque l’utilisateur ferme le navigateur ou à un moment donné. Ils sont généralement liés au fonctionnement du site web et retiennent des informations importantes pendant que tu navigues d’une page à l’autre.

D’autre part, les cookies permanents ont une durée plus longue et ne sont pas automatiquement supprimés en fermant le navigateur. Ces cookies stockent des informations à long terme, telles que les préférences et les configurations de l’utilisateur, permettant une expérience plus personnalisée lors de futures visites sur le même site.

Pour supprimer les cookies permanents, il est nécessaire d’accéder aux paramètres du navigateur et de demander explicitement leur suppression. Voici un guide pour supprimer les cookies sur Chrome depuis Android. De plus, rappelle-toi que chaque navigateur permet de voir quelles cookies ont été installées.

En fonction de l’objectif

Enfin, les cookies sont également classés en fonction de leur objectif. Voici les quatre types les plus courants :

Cookies techniques (obligatoires) . Ces cookies sont essentiels au fonctionnement de base du site web. Ils sont utilisés pour authentifier les utilisateurs, gérer les sessions et assurer la sécurité du site. Étant donné qu’ils sont essentiels, ils sont généralement obligatoires et ne nécessitent pas le consentement explicite de l’utilisateur.

. Ces cookies sont essentiels au fonctionnement de base du site web. Ils sont utilisés pour authentifier les utilisateurs, gérer les sessions et assurer la sécurité du site. Étant donné qu’ils sont essentiels, ils sont généralement obligatoires et ne nécessitent pas le consentement explicite de l’utilisateur. Cookies de préférences ou de personnalisation (presque toujours obligatoires) . Ces cookies permettent de se souvenir des préférences de l’utilisateur, telles que la langue préférée ou la région. Leur absence peut affecter l’expérience de l’utilisateur en ne pouvant pas se souvenir de certaines configurations.

. Ces cookies permettent de se souvenir des préférences de l’utilisateur, telles que la langue préférée ou la région. Leur absence peut affecter l’expérience de l’utilisateur en ne pouvant pas se souvenir de certaines configurations. Cookies d’analyse et de performance (optionnels) . Ces cookies collectent des informations sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec le site web, en fournissant des données statistiques sur les pages visitées, le temps passé et les éventuelles erreurs. Ils sont généralement optionnels.

. Ces cookies collectent des informations sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec le site web, en fournissant des données statistiques sur les pages visitées, le temps passé et les éventuelles erreurs. Ils sont généralement optionnels. Cookies de marketing (optionnels). Utilisés à des fins publicitaires, ces cookies suivent l’activité de l’utilisateur en ligne et créent des profils pour personnaliser la publicité. Ils devraient toujours être optionnels. Leur installation permet aux annonceurs d’afficher de la publicité personnalisée.

Que se passe-t-il si je n’accepte pas les cookies ou si je les supprime ?

Pour finir ce guide, je te raconte ce qui se passe si tu n’acceptes pas les cookies, si tu les supprimes de ton navigateur ou si tu configures le navigateur pour qu’il n’installe aucune cookie. Afin de clarifier les conséquences de chaque action, permet-moi de les analyser attentivement une par une :

Je n’ai pas accepté les cookies . Comme nous l’avons vu précédemment, certains cookies ne peuvent pas être désactivés. Ils sont essentiels au bon fonctionnement du site web. Cependant, si tu désactives tous ceux qui peuvent être désactivés, tu réussiras à réduire le suivi de ton activité. En réalité, ma recommandation est que si tu veux améliorer ta confidentialité, tu consacres toujours du temps à refuser tous les cookies qui ne sont pas obligatoires. Le site web continuera à fonctionner normalement, mais tu navigueras de manière plus privée.

. Comme nous l’avons vu précédemment, certains cookies ne peuvent pas être désactivés. Ils sont essentiels au bon fonctionnement du site web. Cependant, si tu désactives tous ceux qui peuvent être désactivés, tu réussiras à réduire le suivi de ton activité. En réalité, ma recommandation est que si tu veux améliorer ta confidentialité, tu consacres toujours du temps à refuser tous les cookies qui ne sont pas obligatoires. Le site web continuera à fonctionner normalement, mais tu navigueras de manière plus privée. J’ai supprimé les cookies . C’est très différent si tu as supprimé les cookies du navigateur. Dans ce cas, tu auras « effacé » tous ces fichiers, qu’ils soient de suivi ou de fonctionnalité. Après la suppression, tu profiteras d’une plus grande confidentialité, mais aussi de l’inconvénient de devoir te reconnecter sur tous les sites web.

. C’est très différent si tu as supprimé les cookies du navigateur. Dans ce cas, tu auras « effacé » tous ces fichiers, qu’ils soient de suivi ou de fonctionnalité. Après la suppression, tu profiteras d’une plus grande confidentialité, mais aussi de l’inconvénient de devoir te reconnecter sur tous les sites web. J’ai demandé au navigateur de ne pas accepter les cookies. Je ne te conseille pas de faire cela, car la plupart des sites web ne fonctionneront pas. Si ton navigateur n’installe aucune cookie, tu ne pourras pas, entre autres choses, te connecter à tes plateformes préférées ou faire des achats en ligne de manière confortable. Il vaut mieux sélectionner l’option de Ne pas autoriser les cookies tiers. De cette manière, le navigateur rejettera tous les cookies provenant de domaines externes, qui sont généralement liés au suivi publicitaire.

Comme les navigateurs ne permettent pas de choisir quels cookies supprimer, il vaut mieux s’habituer à refuser systématiquement les cookies optionnels. Ainsi, il n’est pas nécessaire de les supprimer manuellement, car seules celles qui cherchent à améliorer l’expérience utilisateur seront stockées et non celles qui effectuent un suivi de ton activité en ligne.

