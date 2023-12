Ces trois smartphones Xiaomi lancés en 2023 vont recevoir HyperOS et sont un bon choix

Chaque année, des dizaines de téléphones mobiles sont mis en circulation dans toutes les catégories de prix, avec des caractéristiques très diverses. Cela rend très difficile le choix d’un modèle sans se tromper lorsque vient le moment de changer de téléphone, que ce soit en raison de l’usure, de la casse ou simplement du besoin de changer. Et lorsque nous explorons le catalogue de Xiaomi, la décision n’est pas plus facile, mais peut même être pire, car nous avons des options pour tous les goûts.

C’est pourquoi nous avons voulu réaliser une sélection très simple pour choisir un nouveau téléphone en minimisant autant que possible les risques. Trois modèles, c’est ce que nous allons vous recommander. Simplement trois. Trois téléphones de Xiaomi, Redmi et POCO qui ont été lancés cette année même, en 2023, et que nous considérons comme des achats sûrs. Trois coups au centre de la cible, chacun dans sa catégorie de prix, pour que nous puissions choisir combien investir. Commençons par le modèle de POCO.

POCO X5 Pro 5G : le téléphone que vous recommanderez à tous vos proches



Nous commençons la liste des téléphones où vous ne vous tromperez pas en achetant avec un modèle de POCO qui est arrivé en 2023 alors que l’année était encore fraîche. Nous l’avons vu débarquer en Espagne en février et nous n’avons pas tardé à le prendre en main et à le mettre sur notre table d’analyse. Le résultat ? Nous avons vérifié de première main qu’il s’agit d’un terminal non seulement puissant et équilibré, mais qu’il bénéficie également du design caractéristique et attrayant de POCO. Non seulement il fonctionne comme il se doit, mais il est également séduisant visuellement.

Ce POCO X5 Pro 5G s’est comporté mieux que prévu dans nos tests de performance, atteignant un niveau qui semblait dépasser ce qu’il offrait. Il s’agit d’une de ces gammes moyennes que vous pourriez placer un cran au-dessus sans prendre de risques. Et pas seulement en termes de puissance et de fluidité, loin de là. L’écran du POCO X5 Pro 5G est également fantastique, tout comme son autonomie. Puissance, design, écran et autonomie. Que demander de plus ?

Xiaomi Poco X5 Pro 5G 6.67″ AMOLED DotDisplay, 120Hz FHD+, 67W Turbo Carga 8G+256GB Láser Azul [Versión Global]

* Les prix peuvent avoir changé depuis la dernière révision

Il est possible de demander que l’appareil photo soit également à la hauteur, et l’équipe de ce POCO X5 Pro 5G l’est également. L’équipement photographique du POCO X5 Pro 5G nous a surpris à de nombreux niveaux, tant du côté de l’appareil photo principal arrière de 108 mégapixels que de l’appareil photo frontal pour les selfies. Sans aucun doute, un téléphone meilleur qu’il n’y paraît et un choix sûr en cette année 2023. Que ce soit pour Noël ou un peu plus tard. Et oui, il recevra HyperOS.

Redmi Note 12 Pro 5G, ce n’est pas le plus puissant mais celui que nous préférons



Le mois de mars 2023 touchait à sa fin lorsque Xiaomi a lancé une nouvelle génération de sa famille la plus vendue, celle des Redmi Note 12. Et parmi eux, un modèle s’est positionné derrière le modèle le plus puissant et pourtant est devenu le plus recommandé pour acheter un nouveau terminal. Oui, le Redmi Note 12 Pro+ 5G est un excellent téléphone mais un cran en dessous se trouve le Redmi Note 12 Pro 5G, sans le suffixe Plus, qui ne sacrifie pas autant, comme nous le voyons dans le prix.

Entre les deux modèles, il n’y a pas de différence en termes d’écran, tous deux équipés de panneaux Flow AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ils partagent également le même processeur avec le Dimensity 1080 leur offrant la 5G, et ont d’autres caractéristiques communes telles que la capacité de la batterie ou encore l’appareil photo frontal. Même en termes de connectivité, ils sont identiques. Cependant, le Redmi Note 12 Pro 5G sans autre suffixe était vendu 100 euros moins cher que le Plus, grâce à ou au détriment du sacrifice de caractéristiques très spécifiques.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8GB/ 256GB/ 6.67″/ 5G/ Azul Cielo

Un appareil photo de 50 mégapixels au lieu de 200 mégapixels, par exemple. La charge rapide est de 67W au lieu de 120W, autre exemple. La RAM et la capacité partent de 6 Go et 128 Go au lieu d’atteindre les 8 Go et 256 Go du Plus. Il faut décider si nous pouvons vivre avec ces changements et payer moins. Nous pensons que oui, et malgré l’excellence du modèle Plus, nous recommandons le Redmi Note 12 Pro 5G comme le Redmi le plus recommandé de cette année. Et un candidat à HyperOS.

Xiaomi 13T, nous terminons avec un haut de gamme où vous ne vous tromperez pas



Et pour clore le trio de téléphones Xiaomi recommandés, nous avons laissé le plus puissant, l’une des deux dernières gammes haut de gamme que la marque a lancées. Le Xiaomi 13T, le ‘petit’ des nouveaux Xiaomi T, qui embarquent les optiques de Leica, garantissant ainsi que nous avons entre les mains un équipement photo de haute qualité. En plus d’autres caractéristiques qui sont également de premier ordre.

Par exemple, un écran de 6,67 pouces de diagonale avec une luminosité maximale de 1 200 nits et, attention à cela, jusqu’à 2 600 nits de luminosité maximale pour des moments spécifiques. Il faut également tenir compte du Dimensity 8200 Ultra qui sert de moteur, ou de la charge rapide de 67W pour sa batterie interne de 5 000 mAh. Ou encore des haut-parleurs stéréo compatibles avec Dolby Atmos pour offrir une expérience sonore de haut niveau.

Xiaomi 13T – Smartphone de 8+256GB, Cámara Leica, Pantalla 6.67″ AMOLED CrystalRes 1,5K+144Hz, Mediatek Dimensity 8200-Ultra, Carga Turbo 67W, 5000mAh, Negro (Versión ES)

Mais comme nous le disions, les appareils photo sont particulièrement importants ici. Et cet ensemble de caméras, sans compter les 20 mégapixels que nous avons pour les selfies, se compose de :

Appareil photo grand-angle de 50 MP avec une distance focale équivalente à 24 mm, avec une lentille asphérique 7P conçue pour capturer plus de lumière

de 50 MP avec une distance focale équivalente à 24 mm, avec une lentille asphérique 7P conçue pour capturer plus de lumière Téléobjectif de 50 MP avec une distance focale équivalente à 50 mm,

de 50 MP avec une distance focale équivalente à 50 mm, Ultra grand-angle de 12 MP avec une distance focale équivalente à 15 mm, idéal pour les photos panoramiques et les paysages

Comme il se doit, ces trois appareils figurent sur la liste des téléphones Xiaomi qui recevront HyperOS lorsque la mise à jour sera disponible à l’échelle internationale, ce qui fera que tous adopteront un nouveau système d’exploitation et, probablement, prolongeront leur durée de vie grâce à une nouvelle politique de mises à jour. Trois téléphones avec lesquels vous ne vous tromperez pas.

Arrêtez-vous, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :